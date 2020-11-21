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台東男子與人行車糾紛比「中指」 法官判罰3千元
台東張姓男子騎機車在市區與人發生行車糾紛，張心生不滿，向汽車駕駛比中指，結果遭對方提告妨害名譽；台東地院日前審理終結，依公然侮辱罪，處罰金3千元。
張男今年5月15日騎機車行經台東市四維路時，不滿被同向後方汽車鳴按喇叭，隨即停車與汽車陳姓駕駛發生糾紛，張一氣之下就朝駕駛比中指，過程被行車記錄器拍下，遭對方提告。
法官審理時認為，依現今一般社會通念，比中指的舉動屬於「三字經」的肢體化言語，且在公共場所比出中指，張男行為明顯有侮辱、貶損陳社會評價之意，缺乏尊重他人名譽之法治觀念。
不過，法官審酌張男於庭訊時坦承犯行，且已向告訴人道歉並以新台幣3萬元調解成立，判罰3千元，如易服勞役，以新台幣1千元折算1日，以示警惕。
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