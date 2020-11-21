桃園男第10度酒駕呼氣值1.24 法院批肇事率高50倍

桃園張姓男子自稱月入百萬，多年來卻不斷酒駕，已有9次前科仍不知悔改，再次喝高粱騎車逆向被攔，還瞎扯只是推動機車跳坐上去「沒有催油門不算騎」，但法院不採信，考量他這次呼氣酒測值每公升1.24毫克，肇事率是一般人50倍，且第10犯酒駕不宜輕縱，依公共危險罪判他1年，可上訴。

檢警調查，張男今年4月12日和朋友聚會喝高粱酒，晚上6點多卻騎車上路，行經東龍路口因逆向被警方攔檢，當場測得呼氣值每公升高達1.24毫克，依公共危險現行犯送辦。

審理時，張坦承酒後去牽機車，表示當下是開大燈並乘坐在上面，但矢口否認有酒駕，辯稱自己只是推機車滑動後再跳坐上去，「沒有催動油門不算騎」，只是推的很快。

法院勘驗警方行車記錄器，見張當時行經路段無明顯坡度，張竟能做出閃避、移動前往靠近中豐路動作，可見他有催動油門騎乘的駕駛行為，攔查警員也說，當時見張逆向騎過來，而且渾身酒氣，不採信張辯詞。

法院查，張男2001年首次酒駕被判罰金2萬元，後陸續又再2004年、2006年、2009年，及2013各酒駕被判刑，2019甚至被判刑3次、2020也被判1次，19年來已經有9次酒駕前科，呼氣值每次更介於0.77至1.34間。

另外，9次酒駕前科中，甚至還有4次肇事，每次被判的刑度，從最一開始罰金，到3月、4月、6月計9月不斷增加，未料他仍不知謹惕再犯。

法院認為，張酒測值高達1.24，人體已有噁心、嘔吐反應，肇事率更是一般人的50倍，卻仍罔顧公眾安全、酒駕違規上路，犯後態度不佳，且張自稱從商、月收入百萬等，這次第10犯依公共危險罪判他有期徒刑1年。

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