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白布裹刀入超商搶2800元 男稱患思覺失調仍判3年10個月
陳姓油漆工持刀行搶花蓮一家超商，搶走2800元逃逸，半小時後落網。法院審理時陳自述有思覺失調症，涉案時「無形的叫自己這麼做」，但法官依檢警調查，發現陳男犯案用布裹刀掩人耳目，挑選女性店員值班時下手，涉案前有準備、過程中能等待，顯然未處於急性發病狀態，不過犯後態度良好且和解，依攜帶凶器強盜罪判刑3年10個月，可上訴。
陳男今年5月2日晚間7時許，穿著黑色衣褲，左手持白布裹著的山刀，進入玉里鎮市區一家超商，見其他客人離開後，扯下白布大喊「我要搶劫」，還用刀猛敲櫃檯玻璃致碎裂。當時店內有兩名女性店員見對方亮刀，嚇得不敢動，陳男搶走收銀機內2800元，隨即駕車逃逸，玉里警分局成立專案小組以車追人，30分鐘後在距超商不到2公里的忠孝路，逮捕陳男。
偵審期間，陳男及其律師都稱陳男曾罹患思覺失調症，行搶時不能辨識其行為；根據醫院鑑定結果，陳男20多歲起出現自語、自笑、胡言亂語、被害妄想等行為，也有幻聽，先後在台東、桃園就醫，也因此工作不穩定，因經濟與工作壓力，近一年有憂鬱自殺的想法。
陳男也說，長期賒欠卡拉OK店1萬多元被討債，行搶當天心情不好，又被追債，身上沒有錢才臨時起意。
花蓮地院合議庭法官認為，陳男行搶前用白布掩飾刀具，挑選女性店員上班時，並等店內顧客離開才犯案，警詢時可以切題回答，沒有奇特、怪異或激躁言行，認為陳男雖患思覺失調症，但涉案時未處於急性發病狀態，未達到辨識違法能力與控制能力喪失或顯著下降的程度。
合議庭法官考量，陳男犯下的雖是法定刑7年以上的攜帶凶器強盜罪，但他沒有前科，行搶時未傷害店員，手段並非凶狠殘苛，搶走2800元價值非鉅，且審理中與被害人達成和解，賠償2萬元，犯後態度良好深具悔意，依刑法59條規定酌減其刑，判刑3年10月。
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