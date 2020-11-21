社區大樓清潔消毒磁磚釉層損壞卡汙 清潔公司判賠14萬

基隆市一處社區大樓花5萬5千元委請某工程行進行清潔、消毒，但社區指控施作後反而破壞各樓層地磚表面釉層，導致較無光澤且有許多水漬潑灑，甚至有水桶底部圓形殘影，工程行否認造成損壞，但法官比對施工後照片及住戶證詞，認定清潔工作後產生損壞，二審仍判工程行要賠14萬5千元修復費用，不得上訴。

這棟社區大樓是在107年11月委請承攬的某工程行為社區各樓層清潔、消毒，約定價金5萬5千元。但社區指施工後即接獲許多住戶反映，清潔时的氣味相當刺鼻難聞，清潔後社區各棟各樓層地磚較無光澤，且有許多水漬潑、水桶底部圓形之殘影，尤其A棟1樓長廊因多人進出，體汙情況最明顯，認為地板釉層被破壞，導致地板滲入汙垢。

社區委請另一家清潔公司評估修復費用要14萬5千元，依民法提出求償訴訟，基隆地院一審法官認為，因清潔工作造成損壞，判決工程行要賠14萬5千元。但工程行不服提出上訴，日前被駁回。

工程行主張施作均屬正常作業，並未使用強酸，使用的清潔劑及機器都有品牌，工法也有一般程序，施作前已有汙黑及水桶印。磁磚之釉面本為消耗品，經20年的使用，其耐磨度及抗汙染度均會變差，當然會有髒汙滲透的情況，強調其為專業且立案已久之清潔公司，清洗過程沒有造成磁磚任何損害。