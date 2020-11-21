14年前住宅竊案現場遺留檳榔渣 今比對揪出慣竊判8月

14年前的住宅竊盜案，現場遺留的檳榔渣，成了破案的關鍵。林姓男子2006、2007年在台南市永康區涉及兩起竊盜案，先後洗劫住戶28萬現金及6萬多元金飾、1萬多元金龜，事隔多年，他因涉他案，經警方比對出檳榔渣上DNA被送辦，他辯稱，事隔已久，已不記得了。台南地院認他犯竊盜罪，兩案應執行8月徒刑，可上訴。

檢警調查，2006年11月26日晚間7時左右，家住永康的許姓男子住宅遭竊，歹徒持不明器具撬開住宅後門，侵入後洗劫屋內所有現金28萬元及價值約6萬5000元金飾，得手後離去。採證人員在現場找到疑似竊賊遺留的檳榔渣，經比對後並無所獲。

無獨有偶，另永康民眾2007年4月8日晚間6時返家後，發現他家門遭反鎖，他走至後門發現後門遭人打開，進去後發現家中遭竊，1只約1萬5千元金龜不翼而飛。在現場找到竊賊遺落的手電筒，同樣並比對出竊賊身分。

事隔14年，林姓男子在他縣市涉及他案，台南市警局鑑識中心7月間比對當年承辦員警採集所得檳榔渣及手電筒上所存斑跡，與林DNA相符，這才揪出多年竊賊。這也令失主直呼不可思議。

據調查，林2004年間因竊盜案，經台中地院處7月徒刑，2005年9月間執行完畢。林辯稱，事隔已久，已不記得涉及這兩起竊案。