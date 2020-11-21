快訊

甜美女高中生走在信義區 竟遭男子熊抱險拖進夾娃娃店

小學的他們即相識定情…闊別65年後藉一封信重逢互許終身

聽新聞
test
0:00 / 0:00

14年前住宅竊案現場遺留檳榔渣 今比對揪出慣竊判8月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

14年前的住宅竊盜案，現場遺留的檳榔渣，成了破案的關鍵。林姓男子2006、2007年在台南市永康區涉及兩起竊盜案，先後洗劫住戶28萬現金及6萬多元金飾、1萬多元金龜，事隔多年，他因涉他案，經警方比對出檳榔渣上DNA被送辦，他辯稱，事隔已久，已不記得了。台南地院認他犯竊盜罪，兩案應執行8月徒刑，可上訴。

檢警調查，2006年11月26日晚間7時左右，家住永康的許姓男子住宅遭竊，歹徒持不明器具撬開住宅後門，侵入後洗劫屋內所有現金28萬元及價值約6萬5000元金飾，得手後離去。採證人員在現場找到疑似竊賊遺留的檳榔渣，經比對後並無所獲。

無獨有偶，另永康民眾2007年4月8日晚間6時返家後，發現他家門遭反鎖，他走至後門發現後門遭人打開，進去後發現家中遭竊，1只約1萬5千元金龜不翼而飛。在現場找到竊賊遺落的手電筒，同樣並比對出竊賊身分。

事隔14年，林姓男子在他縣市涉及他案，台南市警局鑑識中心7月間比對當年承辦員警採集所得檳榔渣及手電筒上所存斑跡，與林DNA相符，這才揪出多年竊賊。這也令失主直呼不可思議。

據調查，林2004年間因竊盜案，經台中地院處7月徒刑，2005年9月間執行完畢。林辯稱，事隔已久，已不記得涉及這兩起竊案。

台南地院審酌，相關罰則已修訂，認林犯夜間侵入住宅、毀壞門扇竊盜罪，累犯，處1年，減為6月；又犯竊盜罪，累犯，處8月，減為4月，應執行8月徒刑，可易科罰金，並追徵犯罪所得。

林姓男子2006、2007年在台南市永康區涉及兩起竊盜案，先後洗劫住戶28萬現金及6萬多元金飾、1萬多元金龜。記者邵心杰／翻攝
林姓男子2006、2007年在台南市永康區涉及兩起竊盜案，先後洗劫住戶28萬現金及6萬多元金飾、1萬多元金龜。記者邵心杰／翻攝
警方採證人員在現場找到疑似竊賊遺留的檳榔渣及手電筒，14年後比對出與林的DNA相符。記者邵心杰／翻攝
警方採證人員在現場找到疑似竊賊遺留的檳榔渣及手電筒，14年後比對出與林的DNA相符。記者邵心杰／翻攝

竊盜 DNA 失主

延伸閱讀

飆救護車涉竊案又無故缺勤 苗縣消防員2大過免職

屏東婦將國小外牆榮譽榜布條拆回家蓋物 竊盜罪送辦

雙北高價自行車慣竊重操舊業 北市警拘提法辦

影／慣竊怒拆監視器鏡頭 沒用啊！證據畫面都在主機裡

相關新聞

自白瑕疵？ 檢：早料蘇震清會潑髒水

台北地院審理立委集體收賄案，昨天首度提訊在押的立委蘇震清，律師團主張，太流前董座李恆隆的自白有瑕疵，關鍵偵訊錄音檔有雜訊...

14年前住宅竊案現場遺留檳榔渣 今比對揪出慣竊判8月

14年前的住宅竊盜案，現場遺留的檳榔渣，成了破案的關鍵。林姓男子2006、2007年在台南市永康區涉及兩起竊盜案，先後洗...

老師聽聞13歲學生託人購買驗孕棒 詢問後報警他被判刑

18歲高中生阿雄（化名）透過社群網站認識13歲少女小蘋（化名），成為男女朋友，先後嘿咻4次，老師聽聞她託人購買驗孕棒，乃...

併購案涉內線 美磊前董座起訴

國巨集團旗下奇力新兩年前公布併購美磊科技，台北地檢署查出，美磊前董事長蔡茂禎與國巨董事長陳泰銘洽談併購事宜後，透過自己與...

破獲保育動物盜賣集團 押3嫌

台南檢調今年六月偵辦一起食安案時，意外發現有有野生動物盜賣集團透過網路及鳥園下單，買賣領角鴞、陸龜等保育類動物，檢調近半...

中山分局貪瀆案 又2色情業者羈押禁見

檢調偵辦台北市警中山分局中山一派出所包庇酒店經營色情案，查出嘉麗寶集團股東游岳羲、會計莊靖華行賄，昨天搜索，約談游、莊，...

不僅酒駕還邊喝邊開 男停路口睡死被警當場逮捕

32歲傅姓男子17日上午7時酒後駕車行經新北市三重區自強路一段，開到一半卻不勝酒力睡著，停在路口怠速，警方獲報前往查看，...

朝NCC旗幟噴漆恐嚇遭聲押 法院裁定無保請回

台北市田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，昨天上午持噴漆狂噴NCC的旗幟，高喊「NCC是綠色恐怖」等語，也不管警方勸阻...

蘇震清疑「李恆隆認罪」造假？檢：認罪筆錄4人簽名

民進黨立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄賂，蘇今天提解出庭，與律師團指李恆隆認行賄罪偵訊光碟無證據能...

立委涉賄案 蘇震清陣營控檢方證據遭變造

民進黨立委蘇震清因涉嫌涉入sogo立委涉賄案，從案發遭檢方收押至今。蘇震清妻子廖靖汝與律師今天在立法院舉行記者會表示，重...

否認收賄 蘇震清：與李恆隆是借貸關係

台北地方法院審理立委涉收賄案，今天首度提訊在押的民主進步黨立法委員蘇震清。蘇震清庭訊時否認犯罪，強調與李恆隆資金往來是借...

國巨、美磊併購爆內線 證交法起訴蔡茂禎

股票上市國巨集團旗下奇力新公司併購美磊科技，奇力新、美磊股價大漲，檢調查出，美磊前董事長蔡茂禎在和國巨董事長陳泰銘見面談...

熱門新聞

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母悲慟「女兒熱愛大自然」

國3女生上學途中遭怪男伸手攔人 警2小時火速破案

永豐創辦人何壽川違反證交法 一審判8年6月

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母盼女兒是最後一個

台9線瑞穗段晚間車禍 軍人載女友自撞電線桿1死1傷

精神科男醫被控在診間與女病患發生性關係 院方：已自請離職

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。