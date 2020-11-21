老師聽聞13歲學生託人購買驗孕棒 詢問後報警他被判刑

18歲高中生阿雄（化名）透過社群網站認識13歲少女小蘋（化名），成為男女朋友，先後嘿咻4次，老師聽聞她託人購買驗孕棒，乃向小蘋詢問，經老師依規定通報，法官以雙方達成和解，依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。

合議庭審酌，阿雄犯行時年僅18歲，與小蘋間男女朋友關係，或因年輕氣盛、思慮欠周，犯後坦認犯行，並已與被害人及其母和解成立，足見他積極承擔責任，已見悔意，遂宣告緩刑5年。

判決書指出，阿雄於去年間透過社群網站臉書結識少女小蘋，同年7月下旬成為男女朋友。明知她未滿14歲，先後去年8月10日至今年元月10日，先後4次在他的房間內，與她發生4次性行為。