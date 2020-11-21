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老師聽聞13歲學生託人購買驗孕棒 詢問後報警他被判刑
18歲高中生阿雄（化名）透過社群網站認識13歲少女小蘋（化名），成為男女朋友，先後嘿咻4次，老師聽聞她託人購買驗孕棒，乃向小蘋詢問，經老師依規定通報，法官以雙方達成和解，依妨害性自主罪將他判刑2年，緩刑5年，緩刑期間付保護管束。
合議庭審酌，阿雄犯行時年僅18歲，與小蘋間男女朋友關係，或因年輕氣盛、思慮欠周，犯後坦認犯行，並已與被害人及其母和解成立，足見他積極承擔責任，已見悔意，遂宣告緩刑5年。
判決書指出，阿雄於去年間透過社群網站臉書結識少女小蘋，同年7月下旬成為男女朋友。明知她未滿14歲，先後去年8月10日至今年元月10日，先後4次在他的房間內，與她發生4次性行為。
後來，小蘋就讀的國中老師聽聞小蘋託人購買驗孕棒，乃向小蘋詢問後，老師依規定通報。案經中市政府警察局婦幼警察隊報告台中地方檢察署檢察官偵查起訴。
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