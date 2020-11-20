中山分局貪瀆案 又2色情業者羈押禁見

檢調偵辦台北市警中山分局中山一派出所包庇酒店經營色情案，查出嘉麗寶集團股東游岳羲、會計莊靖華行賄，昨天搜索，約談游、莊，台北地檢署複訊後認為，2人犯貪汙行賄罪，有串證、滅證之虞，今天凌晨向法院聲請羈押禁見，台北地院開庭，晚間裁定2人羈押禁見。

檢調專案小組是繼上個月收押涉嫌行賄的業者嘉麗寶集團負責人曾小琪、曾筠心姊妹、3名會計林琪、劉秀慧、余沛樺以及收賄警員李功華、陳俊安7人之後，再度收網。

檢調查知，嘉麗寶集團是大型連鎖酒店，在台北市有「宴麗蕾迪坊」、「美麗都餐坊」、「蘿漫餐坊」、「蘿瑪餐坊」、「皇瑪餐坊」、「紀梵希餐坊」、「黃匜商行」，集團負責人是曾小琪、曾筠心。

據調查，該集團經營酒店生意並媒介酒店小姐與客戶性交易，為持續獲利、抽佣，涉嫌對員警行賄。