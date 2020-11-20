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網傳紅燈越線及酒駕裁罰新規定 警政署：假訊息

中央社 / 台北20日電

警政署今天表示，網路流傳「紅燈越線及酒駕交通裁罰新規定」為假訊息，近期交通法規並沒有修正紅燈越線及酒駕等加重處罰。

警政署發布新聞稿指出，「紅燈越線及酒駕交通裁罰新規定」，類似網路謠言流傳多年，已多次對外澄清，民眾若有交通法規相關問題，除可透過全國法規資料庫及交通法規即時檢索系統查詢最新交通法令規定外，也可直接洽詢警察機關。

警政署表示，近期交通法規沒有修正紅燈越線及酒駕等加重處罰，除停等紅綠燈超越停止線，涉違反道路交通管理處罰條例，可處新台幣900元罰鍰外，其餘加重處罰部分，包括闖紅燈、紅燈右轉、超速及酒駕罰則，均屬網路謠言。

警政署指出，網路謠言還提到「超速罰鍰6000元加每超速1公里加罰100元」的說法，更是荒謬。

警政署表示，警察執法是為確保用路人的行車安全，用路人本身應遵守道路交通規則，才能確保自身交通安全。

酒駕 警察

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