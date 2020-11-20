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不僅酒駕還邊喝邊開 男停路口睡死被警當場逮捕

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

32歲傅姓男子17日上午7時酒後駕車行經新北市三重區自強路一段，開到一半卻不勝酒力睡著，停在路口怠速，警方獲報前往查看，才發現傅坐在駕駛座睡得不省人事，酒測確定傅超標，詢後依公共危險罪嫌移送。

據了解，傅男凌晨1時許在桃園中壢KTV與朋友喝酒，隨後傅還載友人回三重，自己再開車準備返回桃園，未料傅開車經過自強路與重陽路口時，卻不勝酒力睡著，車輛就停在路口怠速，引起民眾注意報警。

警方上前查看，只見傅睡死在駕駛座上，拍打車窗許久才叫醒，且他身上有明顯酒味，雙腿間還夾著一罐喝到一半的啤酒，命令他熄火下車進行酒測，才發現傅酒測值高達0.43毫克，警詢後依公共危險罪嫌移送新北地檢署。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

傅因不勝酒力，開車睡在路口。記者柯毓庭／翻攝
傅因不勝酒力，開車睡在路口。記者柯毓庭／翻攝

酒測

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