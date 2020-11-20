何壽川被判8年6月不服「沒有不忠實」：上訴到底！

永豐集團創辦人何壽川挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，台北地院審理依違反證交法加重特別背信罪判何有期徒刑8年6月；何今天透過律師表示，為捍衛自身的清白及聲譽，將上訴到底。

何壽川的委任律師陳彥希說，何壽川對判決有罪深表遺憾；法院認為何壽川先生與李俊傑，有所謂期約不法分潤之協議，有重大誤解。

陳彥希說，何壽川與李俊傑曾共同投資「1788」大樓，曾討論股東的權益分配，但從未要求超過股東出資額以外的利益，當然不是期約不正利益，更未曾安排永豐金租賃、永豐餘的控股及元太科技進行不法交易。

陳彥希代何壽川發聲明說，有關永豐金租賃的6000萬美金貸款，是2009年舊客戶三寶集團延續下來的業務，何壽川未做任何指示，永豐金租賃的辦理貸款人員均已獲判無罪、且所賺利息並未被認定為不法所得，可見為合法貸款。

聲明說，何壽川知道美林公司必須賤售「1788」大樓股權，認為是投資機會，並非幫助三寶集團解決資金問題；永豐餘投控2017年8月回收本金賺取高達美金389萬元利益，並無任何損失，利益不該被認定為不法所得。

聲明指出，元太科技投資美金850萬元給Giant Crystal公司，為時任董事長劉思誠根據永豐餘投控的推薦所做成決定，與何壽川無關；至於永豐金租賃2009至2017年貸款給三寶集團，則總計獲利達20億元，永豐餘投控、元太科技2011至2017年各獲利美金389萬元，未損及公司權益，何壽川沒有違背公司董事忠實義務。