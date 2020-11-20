朝NCC旗幟噴漆恐嚇遭聲押 法院裁定無保請回

台北市田姓男子不滿NCC不給中天新聞台換照，昨天上午持噴漆狂噴NCC的旗幟，高喊「NCC是綠色恐怖」等語，也不管警方勸阻，台北地檢署訊後認為田涉犯妨害公務、妨害自由罪嫌，向法院聲請羈押；台北地方法院今下午裁定田無保請回。

裁定指出，田涉犯恐嚇罪嫌，犯罪嫌疑重大，但田只有一次犯行，沒有「連續性」也沒有相關前科；再者，田恐嚇內容為「將採取行動，叫其他同事快跑」，沒有明確表示如何加害，具體犯罪情節較為輕微。

田在檢察官訊問時表示，他後來並沒有去台大新聞所，因為覺得這樣做不好，覺得如果要表達抗議，傷人是不應該的行為，所以轉而買噴漆去NCC辦公室，田的說法和實際行動相符，田也表示有提早回診、找尋心理諮商的想法，目前只想回家好好休息，以免不休息情緒不穩定導致惡性循環。

法院認為，根據田被檢方訊問的內容，認定田情緒已有平復且有悔意，考量田本案犯罪情節輕重、前科素行、犯罪動機及犯後態度，難認有反覆實施恐嚇罪之虞，裁定田請回。