詐欺車手提供人頭帳戶領款 神色怪異露餡遭逮

嘉義市林姓男子涉嫌擔任詐欺集團車手，並提供存摺當人頭帳戶，昨天前往銀行領60萬元，因神色怪異，行員報警後，林男及準備取款的陳男遭逮，檢方聲押陳男獲准、林男交保。

嘉義地檢署今天表示，現年23歲林姓男子日前透過網路找工作，順利應徵只要提供自己的金融機構帳戶，並替公司到金融機構領取匯款的金額，就可以得到領取金額的2%報酬。

林男昨天下午依照公司指示，先前往郵局領取新台幣10萬元現金，隨後到嘉義市中山路的台銀臨櫃準備領取60萬元，因行員依照規定須詢問用途，發現林男雖然是拿著自己的存摺，但神色怪異，便報警處理，員警發現林男是詐欺集團車手，當場逮捕。

檢方指出，警方逮捕林男後，循線在台銀附近查獲前來取款的陳男，從北部南下嘉義市的陳男否認擔任詐欺集團收水（拿贓款）人員。

陳男辯稱，只是接到友人指示南下嘉義市取款，不曉得是詐欺集團的詐騙金額；而林男則供稱是在工作，自己並不清楚所應徵的公司是詐欺集團。

檢方表示，林男郵局及台銀帳戶昨天有5名被害人分別匯款10萬元、60萬元，已通知被害人說明，並追查詐欺集團上游。

檢方複訊後，陳男、林男涉及詐欺罪嫌，陳男遭檢方聲請羈押獲准，林男則被諭令以1萬5000元交保。