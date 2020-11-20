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蘇震清疑「李恆隆認罪」造假？檢：認罪筆錄4人簽名
民進黨立委蘇震清被控收受太流公司前董事長李恆隆2580萬元賄賂，蘇今天提解出庭，與律師團指李恆隆認行賄罪偵訊光碟無證據能力，蘇家人亦接續對外重申；為此，台北地檢署下午正式回應稱，李恆隆認罪筆錄除親簽外，3名委任律也簽字，共有4人簽名。
台北地檢署指出，針對蘇震清家人於法庭外質疑有關李恆隆今年8月10日偵訊影音光碟的部分有雜訊遮蔽一事，應予嚴正說明。
台北地檢署說，檢察官於偵訊李恆隆時，均同時有2套錄音設備同步錄音，針對蘇震清與他的律師團、蘇的家人所質疑部分，公訴檢察官已於法庭中明確表示稱，影音光碟的音質雖有雜訊，不過與人為變造完全無涉。
檢方說，檢方備有相同內容的連續錄音檔以供檢證，而且，當天偵訊李恆隆的3位選任辯護人均全程在場，偵訊結束後，並經李恆隆及3位辯護人共4人確認筆錄無訛，4個人才在筆錄上簽名。
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