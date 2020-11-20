快訊

12月起三大交通新制上路 接送7歲以下童臨停黃線不受3分鐘限制

晚上雨要來了！三波東北風接力襲台 降雨熱區時段看這

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永豐創辦人何壽川違反證交法 一審判8年6月

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

永豐創辦人何壽川。圖／報系資料照片
永豐創辦人何壽川。圖／報系資料照片

檢調偵辦永豐金掏空案，起訴永豐創辦人何壽川挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，犯金控法、證交法重罪，台北地院審理，何無罪答辯，合議庭審結，今天判何壽川有期徒刑8年6月。可上訴。

何壽川偵查中被羈押禁見，2017年8月16日被起訴時，檢察官對何具體求刑12年，建請法院併科罰金3億6000萬元；移審後，何壽川說他曾經作過換肝手術，法院裁定他以4億元交保、併限制出境。

檢方偵查通緝李俊傑、何壽川連襟元太科技前董事長劉思誠，除何壽川外，重要被告有李俊傑的妻子廖怡慇、永豐租賃總經理葉銳生、副總經理莊耀、永豐餘董事長邱秀瑩、何壽川特助陳佳興、永豐餘開發部經理張金榜，何思誠審判中投案追加起訴，今天都分別宣判。

依起訴資料，何壽川有意投資上海市南京路1788號「1788大樓」，大樓本由三寶集團、頂新集團魏家、美林證券為主要控股結構，美林想釋出持股，三寶、頂新則有優先承買權，但李俊傑的資金不夠，與何壽川密謀。

檢方指控，何壽川指示永豐金海外子公司「GC」、永豐銀海外子公司「SPC」貸款給李俊傑的境外紙上「Giant Crystal」公司，由永豐租賃調度6000萬元美金借李俊傑，何將融資款兩成1200萬元美金、即台幣3億元作為個人投資「1788大樓」的股款。

此外，何壽川指示永豐餘、元太科技各借850萬元美金給李俊傑，作為預付租賃「1788大樓」辦公室的9年期租金，後再改以購買「Giant Crystal」可交換公司債掩人耳目，2筆共7700萬元美金的非常規交易，損害永豐金股東利益。

何壽川的律師團說，永豐金未受任何損害，本案因「吹哨者」張晉源的指控、搭配前立委黃國昌強力質詢，加上金管會對永豐金金檢開罰，檢察官才會起訴。

律師團表示，包括永豐金控、永豐銀行、永豐金租賃、永豐餘以及元太科技，都委任律師到庭表示因投資案獲高額利潤，何壽川被偵辦才是「被害人」。

律師說，永豐金租賃子公司Grand Capital與三寶集團的融資案已於2017年全數回收借款本金及利息，歷年總獲利20幾億元，永豐餘及元太科技也獲利約1億元；此外，掏空案融資主體是永豐金租賃的旗下公司，檢方誤將銀行法用在租賃公司上，盼法官還何壽川清白。

律師 檢察官 永豐金 掏空

延伸閱讀

最牛一輪／健策績優 永豐04拉砲

永豐餘總座蔡維力 改造百年企業

第一類接觸／永豐餘進擊 獲利爆發

永豐餘 獲循環經濟認證

相關新聞

永豐創辦人何壽川違反證交法 一審判8年6月

檢調偵辦永豐金掏空案，起訴永豐創辦人何壽川挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，犯金控法、證交法重...

立委涉賄案 蘇震清陣營控檢方證據遭變造

民進黨立委蘇震清因涉嫌涉入sogo立委涉賄案，從案發遭檢方收押至今。蘇震清妻子廖靖汝與律師今天在立法院舉行記者會表示，重...

國安私菸案第3波偵結 少將陳逸夫等77人緩起訴

台北地檢署偵辦「國安私菸」案今天第3波偵結，國安局前「永和」警衛室外衛室主任陳逸夫少將等77名被告偵查中認罪，同意支付國...

否認收賄 蘇震清：與李恆隆是借貸關係

台北地方法院審理立委涉收賄案，今天首度提訊在押的民主進步黨立法委員蘇震清。蘇震清庭訊時否認犯罪，強調與李恆隆資金往來是借...

國巨、美磊併購爆內線 證交法起訴蔡茂禎

股票上市國巨集團旗下奇力新公司併購美磊科技，奇力新、美磊股價大漲，檢調查出，美磊前董事長蔡茂禎在和國巨董事長陳泰銘見面談...

公車司機撞騎士要賠錢 反告公司求償326萬敗訴

謝姓公車司機撞上騎機車的簡姓女子，法院判賠163萬，他的公司指南客運須連帶賠償；指南客運先付清賠償金，再向謝求償，謝認為...

法律要跟得上時代！桃檢與學界、實務權威研討科技偵查

為因應犯罪手法日新月異，法務部日前公布「科技偵查法」草案，桃園地檢署今舉辦「科技偵查與人權保障」講座，邀請台大法學院教授...

M化車使用適當性浮上檯面 判決籲立法機關速做決定

警方運用Ｍ化車偵蒐行之有年，桃園地院一則判決以干預人權認定無證據力，讓使用適當性再次浮上檯面；有檢察官認為，連違法取得證...

指蘇嘉全「喬司法」 屏東議員王景山被依誹謗罪起訴

屏東縣議員王景山到台北地檢署抗議立委蘇震清涉誠美材掏空案，被前立法院長蘇嘉全、蘇震清叔侄控告誹謗等罪。台北地檢署偵查認定...

蘇震清涉貪控蒐證有瑕疵「被妖魔化」 檢淡定：早知他會潑髒水

民進黨立委蘇震清被控收太流公司前董事長李恆隆2580萬元，依職務收賄罪起訴，羈押百日；台北地院今天提解蘇出庭，蘇否認犯罪...

影／凌晨KTV酒後趕「第二攤」 男子駕高檔新車自撞號誌桿

台中市民王姓男子（38歲），今晨2時40分在北屯區的KTV飲酒後，趕往下一攤，沿中平路外車道往經貿九路直行，駕高檔休旅車...

七連霸桃園市議員張運炳賄選 最高法院判關3年半定讞

七連霸桃園市議員張運炳前年競選時與堂弟張芳焱交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任。一、二審...

熱門新聞

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母悲慟「女兒熱愛大自然」

國家海洋研究中心：澎湖水下作業4人已獲救

調查局最美情報員 外派溫哥華

驚恐！上學途中險遭陌生人拉入巷內 羅東國三女學生嚇壞了

彰化男子休假騎機車出遊遇死劫！與水泥車對撞當場身亡

國家海洋研究中心4人潛水失聯 被大陸漁船救起

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。