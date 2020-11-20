永豐創辦人何壽川違反證交法 一審判8年6月

永豐創辦人何壽川。圖／報系資料照片

檢調偵辦永豐金掏空案，起訴永豐創辦人何壽川挪用資金違法放款給三寶建設董事長李俊傑，獲3億元不法利益等，犯金控法、證交法重罪，台北地院審理，何無罪答辯，合議庭審結，今天判何壽川有期徒刑8年6月。可上訴。

何壽川偵查中被羈押禁見，2017年8月16日被起訴時，檢察官對何具體求刑12年，建請法院併科罰金3億6000萬元；移審後，何壽川說他曾經作過換肝手術，法院裁定他以4億元交保、併限制出境。

檢方偵查通緝李俊傑、何壽川連襟元太科技前董事長劉思誠，除何壽川外，重要被告有李俊傑的妻子廖怡慇、永豐租賃總經理葉銳生、副總經理莊耀、永豐餘董事長邱秀瑩、何壽川特助陳佳興、永豐餘開發部經理張金榜，何思誠審判中投案追加起訴，今天都分別宣判。

依起訴資料，何壽川有意投資上海市南京路1788號「1788大樓」，大樓本由三寶集團、頂新集團魏家、美林證券為主要控股結構，美林想釋出持股，三寶、頂新則有優先承買權，但李俊傑的資金不夠，與何壽川密謀。

檢方指控，何壽川指示永豐金海外子公司「GC」、永豐銀海外子公司「SPC」貸款給李俊傑的境外紙上「Giant Crystal」公司，由永豐租賃調度6000萬元美金借李俊傑，何將融資款兩成1200萬元美金、即台幣3億元作為個人投資「1788大樓」的股款。

此外，何壽川指示永豐餘、元太科技各借850萬元美金給李俊傑，作為預付租賃「1788大樓」辦公室的9年期租金，後再改以購買「Giant Crystal」可交換公司債掩人耳目，2筆共7700萬元美金的非常規交易，損害永豐金股東利益。

何壽川的律師團說，永豐金未受任何損害，本案因「吹哨者」張晉源的指控、搭配前立委黃國昌強力質詢，加上金管會對永豐金金檢開罰，檢察官才會起訴。

律師團表示，包括永豐金控、永豐銀行、永豐金租賃、永豐餘以及元太科技，都委任律師到庭表示因投資案獲高額利潤，何壽川被偵辦才是「被害人」。

律師說，永豐金租賃子公司Grand Capital與三寶集團的融資案已於2017年全數回收借款本金及利息，歷年總獲利20幾億元，永豐餘及元太科技也獲利約1億元；此外，掏空案融資主體是永豐金租賃的旗下公司，檢方誤將銀行法用在租賃公司上，盼法官還何壽川清白。