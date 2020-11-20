國巨、美磊併購爆內線 證交法起訴蔡茂禎

股票上市國巨集團旗下奇力新公司併購美磊科技，奇力新、美磊股價大漲，檢調查出，美磊前董事長蔡茂禎在和國巨董事長陳泰銘見面談妥併購案後，透過親友買股，涉嫌內線交易罪，獲利約300萬元，蔡認罪，台北地檢署今天依違反證交法罪起訴蔡。

金管會是於2年前展開稽核，懷疑有國巨併購案的相關「內部人」利用內線消息操作股價，發交檢單位進一步偵處，台北地檢署分案由查緝黑金專組檢察官偵辦，鎖定蔡茂禎。

檢調蒐證查出，蔡茂禎於併購案發生前的2017年12月1日，到國巨和陳泰銘談併購案，談定後，透過親友帳戶大量買進國巨、美磊股票，待利多併購案消息公布，再賣股獲利，初估獲利約300萬元，檢調約談蔡到案，他坦承犯行。