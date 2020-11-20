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否認收賄 蘇震清：與李恆隆是借貸關係

中央社 / 台北20日電

台北地方法院審理立委涉收賄案，20日提訊在押的立委蘇震清（左）。 中央社
台北地方法院審理立委涉收賄案，20日提訊在押的立委蘇震清（左）。 中央社

台北地方法院審理立委涉收賄案，今天首度提訊在押的民主進步黨立法委員蘇震清。蘇震清庭訊時否認犯罪，強調與李恆隆資金往來是借貸關係，開公聽會、協調會是處理民眾陳情。

檢方指控，前太流公司董事長李恆隆自民國101年8月15日起至104年12月18日止，多次交付現金或支票共新台幣2580萬元賄款給蘇震清，委請蘇震清施壓經濟部官員撤銷遠百公司前對太流公司的增資登記。

台北地檢署今年9月間依貪污治罪條例起訴，並將在押的蘇震清移審北院。北院認定有羈押禁見必要，依憲法增修條文規定函請立法院許可後，裁定蘇震清等羈押禁見。

台北地方法院上午針對蘇震清涉案部分首度開庭。蘇震清否認犯罪，強調自己從政30年從未包過工程、收過紅包，兢兢業業，獲屏東鄉親支持，問心無愧。檢方違反偵查不公開，對外透露不實訊息，讓他被妖魔化，未審先判。

他說，自己願意接受最嚴格的檢驗。但必須是公平正義的司法審判，律師調閱偵訊錄音卻被刁難，內容也憑空消失，懷疑遭到變造。

蘇震清指出，他確實有接受民眾陳情，召開SOGO案相關公聽會、協調會；自己從未隱匿與李恆隆有金錢往來，但每一筆都是借貸，他也逐筆逐項歸還。蘇震清說「如果是索賄，拿現金就好，為何要開支票」。

蘇震清的律師表示，收賄罪目前有「法定職權說」及「實質影響力說」兩種說法，蘇震清均不構成，且李恆隆被羈押前的說法與蘇一致，雙方是借貸關係，但李被羈押後說法差很多，調閱錄影光碟後，發現部分內容疑似遭人為遮蔽，認為李遭羈押後供訴沒有證據能力。

檢察官指出，檢方偵訊時有3位律師在場，現場除了錄影，另有一套專門錄音設備，錄影設備的聲音有雜訊，錄音設備可以證明檢方沒有不當取證、利益交換或惡意逼供。

檢察官表示，蘇震清及律師得知錄音有問題，未向檢方查證，就陷入自我想像，檢方無法接受。本案是歷史性案件，檢方不會違反刑事訴訟法最基本的要求，「拿石頭砸自己的腳」。

檢察官說，檢方肩負維護民主法治價值的使命，但希望本案回歸理性討論與法律辯證，並能喚起社會及立院的關注，給予北檢更多預算更新硬體，以應付龐大的案量，避免再造成民眾疑慮。

蘇震清 李恆隆 SOGO貪汙案

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