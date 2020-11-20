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法律要跟得上時代！桃檢與學界、實務權威研討科技偵查

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

為因應犯罪手法日新月異，法務部日前公布「科技偵查法」草案，桃園地檢署今舉辦「科技偵查與人權保障」講座，邀請台大法學院教授林鈺雄、政大法學院教授楊雲驊，以及最高檢檢察官陳瑞仁，分享追訴犯罪時使用GPS定位、Ｍ化車問題法源問題，及國內法律應跟上科技犯罪腳步課題。

桃園地檢檢察長王俊力表示，打擊犯罪需運用最新科技，但目前法治對科技這塊著墨多少？法律規範、法源依據都需進一步明文，外界也不應對科技偵查法草案汙名化，而身為執法人員要清楚認識，該法目的是跟上時代腳步，同時也保障人權。

林鈺雄以「游泳追快艇的偵查困境」談起，比較德國刑事訴訟法從1990年代開始立法，台灣2020年才提出草案，明顯落後多年，但國內面對重大治安案件、廢清法或山或老鼠盜伐，需運用GPS、無人機偵蒐，另外如雲端搜索物聯網、小米手環及小木馬等，因欠缺法源依據追查犯罪備受挑戰。

林也提到，全名「Ｍ化偵查網路行動電話訂位系統」的Ｍ化車，類似偽裝基地台可精確掌握嫌疑人位置，如西門町峨嵋停車場雙屍案、一銀ATM盜領案都是靠M化車偵破，他並用一句話形容警方仰賴Ｍ化車程度已經是「不能沒有你」。

陳瑞仁講述「科技偵查草案之建構」，包括解釋草案名詞、條文及基本思維，而科技偵查使用在犯罪非常前端的時候，因此不區分相對人、嫌疑人，具戶外活動保障低的特性；他也說，法令要跟得上時代，現代科技不能綁住執法人員，卻任由犯罪者使用。

陳指出，草案第3條第2項「使用調查時若受調查對象或標的以外之人或物，將無可避免地涵蓋於調查內容中，亦得為之」，意思是利用科技偵蒐時，就算會拍到嫌疑人旁邊的人，亦可蒐證，但有立委解讀成「對所有人都可以蒐證」，其實不然，他建議最後一句應該為「仍」得為之較妥適。

楊雲驊也直言，新科技設備出現就可能被歹徒利用，同樣就得賦予法律規範科技偵查，但台灣落後德國法30年，草案一出又被冠上「侵害人權、全民公敵」的反對聲浪，但若無科技偵查，又怎能偵破先前少女密室遭囚案、屏東百億毒品案？

講座會後也有檢察官提問，對於M化車使用法律並未明文，是第一線檢警辦案困難；楊則認為，出動Ｍ化車只是「事實足認被告或犯罪嫌疑人確實在內者」之必要手段，屬於正確執行搜索與逮捕的「前置作業」，且具有緊急必要性，應認為合法。

政大法學院教授楊雲驊。記者曾健祐／攝影
政大法學院教授楊雲驊。記者曾健祐／攝影
台大法學院教授林鈺雄。記者曾健祐／攝影
台大法學院教授林鈺雄。記者曾健祐／攝影
最高檢檢察官陳瑞仁。記者曾健祐／攝影
最高檢檢察官陳瑞仁。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署今舉辦「科技偵查與人權保障」講座。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署今舉辦「科技偵查與人權保障」講座。記者曾健祐／攝影

人權 科技偵查法

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