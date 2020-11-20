M化車使用適當性浮上檯面 判決籲立法機關速做決定

警方運用Ｍ化車偵蒐行之有年，桃園地院一則判決以干預人權認定無證據力，讓使用適當性再次浮上檯面；有檢察官認為，連違法取得證據都要衡量公共利益，Ｍ化車調查程序仍是法未明文範疇，直接排除證據力過於速斷；判決也指出，Ｍ化車追訴犯罪與權利保障平衡，有賴立法機關儘速決定。

警方解釋，Ｍ化車是使功率可達範圍內的手機將其視為1個虛擬基地台，藉此令手機向其註冊，並同時截取手機序號（IMEI）、國際標準識別碼（IMSI）後再釋放回正常基地台。

警方說，實務上運用Ｍ化車辦案，是偵查人員將已知手機IMEI、IMSI輸入系統建立名單，在偵蒐範圍內比對過濾，當比對出現已知目標手機後，讓系統和對方連線，藉訊號強弱判斷手機位置，使用規範則依警政署「執行M化定位勤務作業流程」辦理。

有關Ｍ化車證據能力、取證合法性，檢察官認為，Ｍ化車是截取發話時間才存在的電信訊號分析定位，不同於GPS追蹤器是創造1個原不存在的訊號加以追蹤、監視，兩者不能類比，至於鎖定詐騙犯行門號，非廣泛對被告所有門號分析，未違反合理隱私。

資深檢察官指出，刑事訴訟法158之4條針對違法取得證據，明文應審酌人權保障及公共利益之均衡維護，Ｍ化車尚無法源依據，加上警察使用也沒有違法惡意，既然連違法取證都應審酌，本案連違法都沒有就直接排除證據力，仍有相當討論空間。

辯護律師則說，Ｍ化車雖常用於辦案，但偵查機關自己都知道Ｍ化車在法規上有問題，所以僅作為發動偵查的動作，本案卻用以聲請搜索票，且Ｍ化車得以蒐集、比對出對象生活作息，已侵害資訊使用人的合理隱私期待，認為並不合法，所以依毒樹果實原則，後續經搜索票取得證據應排除。