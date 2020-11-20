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指蘇嘉全「喬司法」 屏東議員王景山被依誹謗罪起訴
屏東縣議員王景山到台北地檢署抗議立委蘇震清涉誠美材掏空案，被前立法院長蘇嘉全、蘇震清叔侄控告誹謗等罪。台北地檢署偵查認定，王被蘇嘉全控告成立犯罪，至於被蘇震清控告部分，將王景山不起訴處分。
檢調2019年4月偵辦誠美材掏空案，有周刊報導稱，蘇震清私下購買郡宏光電股票、捲入誠美材經營權糾紛等。
王景山認為，蘇震清涉內線交易，2019年11月28日帶近百名屏東鄉親到台北地檢署抗議；王當時說「我們要告訴蘇嘉全，你違法，你喬司法，讓蘇震清敢違法、敢內線交易，那麼，你又能夠隻手遮天，能夠讓蘇震清可以無法無天」，王還說「希望北檢可以趕快硬起來，趕快辦蘇震清的誠美材案」。
事後，蘇嘉全、蘇震清對王景山提出誹謗罪告訴，蘇震清因其時正在參選立法委員，加告王景山涉違反公職人員選罷法意圖使人不當選罪。
檢察官偵辦認為，王景山指稱蘇嘉全干涉司法是不實指控，將王起訴；王景山指摘蘇震清部分，檢方認為王是轉述眾所周知的媒體報導，且誠美材掏空案確實在偵辦當中，王景山本於合理懷疑作出相關評論，不起訴王。
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