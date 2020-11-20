蘇震清涉貪控蒐證有瑕疵「被妖魔化」 檢淡定：早知他會潑髒水

台北地院審理立委貪汙案，上午首度提解在押的蘇震清開庭。記者葉信菉／攝影

民進黨立委蘇震清被控收太流公司前董事長李恆隆2580萬元，依職務收賄罪起訴，羈押百日；台北地院今天提解蘇出庭，蘇否認犯罪，辯錢是向李恆隆借的；蘇的律師說，李恆隆行賄自白光碟有瑕疵，無證據能力；檢察官反擊，偵查團隊早知道可能被潑髒水。

蘇震清說，他30年從政從不包工程、拒收紅包，靠屏東鄉親支持，堅守本分，問心無愧，但檢察官違反偵查不公開，惡意透露不實訊息給媒體、操作輿論；他向李恆隆借的錢3年前已還清，卻被抺黑成「被搜索十幾天前」才去製造還錢紀錄

「我被妖魔化了！」蘇震清說，台灣值司法改革之際，政府官員都應守法，但檢調人員變造關鍵證據，他接受李恆隆陳情召開公聽會、協調會，與犯罪毫無關聯。

蘇震清說，與李恆隆純粹是朋友借貸關係，李恆隆說朋友互信借錢不必立契約，「李恆隆還說他借錢從來不收利息」；蘇說，如果要索賄拿現金即可，何必以支票留下匯款紀錄。

檢方指控蘇震清以人頭帳戶收賄，蘇表示，以助理帳戶兌領李恆隆開的支票，非為逃避責任，他是屏東籍的立委，每天早上5點10分起床、5點40分出門，日日通勤上班，比公務員還公務員，12年來從不間斷，因為沒有台北的帳戶，才使用他人的帳戶。

蘇震清律師團成員包括張世和、蔡世祺、陳佳瑤。律師團說，蘇與李恆隆的金流確實是借款，也還清借貸，與李恆隆在羈押前的供述一致；依最高法院見解，行、收賄雙方要對不正利益的認識達成合致，才成立犯罪，顯然蘇震清不認為借的錢是賄款。

律師團說，李恆隆今年8月10日在偵查庭作的行賄自白筆錄，錄音影光碟有長達1小時的訊號被遮蔽、甚至出現雜訊，李的自白是否出於任意性？是否事先與檢調有利益交換？無法查明，主張錄音影光碟沒有證據能力。

對於辯方指摘錄音影造假，公訴檢察官黃嘉妮反擊說，檢察官偵查中就知道蘇震清不是一般人，而是有重大影響力的立委，檢方要打擊的是「與公務職務連結的犯罪」，偵查初即如履薄冰，乃至於從檢察官、調查官、書記官甚至法警，都切實注重程序與實質正義，早預料到有被「潑髒水」或被誤解的可能。

黃嘉妮淡定說，李恆隆作自白筆錄時，檢察官除原本偵查庭建置的錄音、影設備外，另準備一套獨立的偵查設備，李恆隆認罪、自白全部被連續正常收音、攝錄，完全出於任意性陳述，「檢察官絕對沒有不當取供、談條件、惡意逼供」。

黃嘉妮還說，律師團閱卷心中有疑，發現光碟有雜訊，向檢察官、法院提問即可獲得解答，卻捨此不為，陷入自我想像空間，檢察官不可能拿石頭砸自己的腳，對於律師團的指控「檢察官不會接受的」。

黃嘉妮借力使用，替機關請命，話鋒一轉說，台北地檢署案件質、量均重，但偵查設備早已過度使用，部分機器效果不彰，藉由蘇震清辯護人提的議題，她想表達「台北地檢署亟需立法院幫忙更新目前的錄音影設備」以為蒐證工作，才能避免偵查經過在審判中被誤會。

蘇震清被控2012年8月在台北市「水戶」餐廳收取面額50萬元的支票；2013年7、9、12月再收面額230萬元的支票；2014年10月收面額50萬元的6張支票共300萬元；2015年9月收500萬元現金與500萬元支票；2015年12月在「水戶」餐廳收1000萬元支票，獲不法金額是2580萬元。