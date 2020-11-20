國安私菸案第3波偵結 少將陳逸夫等77人緩起訴

國安局前永和警衛室主任陳逸夫少將。 聯合報系資料照／記者程嘉文攝影

台北地檢署偵辦「國安私菸」案今天第3波偵結，國安局前「永和」警衛室外衛室主任陳逸夫少將等77名被告偵查中認罪，同意支付國庫5000元到20萬元作緩起訴附條件，檢察官將涉案77人處分緩起訴，期限一年，結案後再依職權向台灣高檢署聲請再議。

獲緩起訴的77人當中，李姓殯葬業者購買350條菸、逃漏稅20萬9811元，被要求向國庫支付20萬元的緩起訴處分金最多，緩起訴時間為1年。

有一被告僅請託代購9條私菸、逃漏稅5090元，也被列被告偵辦，他的緩起條件最輕微，僅需支付國庫5000元即可。

至於少將陳逸夫涉案部分，檢方查出陳以團購方式下單訂購40條私菸，逃稅2萬3709元，檢察官命他支付國庫2萬5000元，緩起訴時間也是1年。

2019年7月，蔡英文總統府出訪太平洋友邦島國，驚爆特勤人員夾帶近萬條私菸，引軒然大波；台北地檢署分案偵辦，2019年8月23日依貪汙罪起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、中華航空公司前副總經理邱彰信共13人。

去年11月7日，檢方依違反稅捐稽徵法對涉案的國安局少將林國欽、女警官張嘉玲等27人處分緩刑起，今天則是第3波結案；另，去年被起訴的13名被告，審判進度緩慢，由於已超過半年以上未開庭實質進行審理程序，1當事人律師遞狀要求開庭，法官日前已開庭完成證據調查排序。