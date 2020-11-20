快訊

墾丁鐘乳石洞疑被整個鋸斷竊走 相關單位展開追查

富二代開老爸的近億元超跑兜風 失控撞成廢鐵父氣炸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國安私菸案第3波偵結 少將陳逸夫等77人緩起訴

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

國安局前永和警衛室主任陳逸夫少將。 聯合報系資料照／記者程嘉文攝影
國安局前永和警衛室主任陳逸夫少將。 聯合報系資料照／記者程嘉文攝影

台北地檢署偵辦「國安私菸」案今天第3波偵結，國安局前「永和」警衛室外衛室主任陳逸夫少將等77名被告偵查中認罪，同意支付國庫5000元到20萬元作緩起訴附條件，檢察官將涉案77人處分緩起訴，期限一年，結案後再依職權向台灣高檢署聲請再議。

獲緩起訴的77人當中，李姓殯葬業者購買350條菸、逃漏稅20萬9811元，被要求向國庫支付20萬元的緩起訴處分金最多，緩起訴時間為1年。

有一被告僅請託代購9條私菸、逃漏稅5090元，也被列被告偵辦，他的緩起條件最輕微，僅需支付國庫5000元即可。

至於少將陳逸夫涉案部分，檢方查出陳以團購方式下單訂購40條私菸，逃稅2萬3709元，檢察官命他支付國庫2萬5000元，緩起訴時間也是1年。

2019年7月，蔡英文總統府出訪太平洋友邦島國，驚爆特勤人員夾帶近萬條私菸，引軒然大波；台北地檢署分案偵辦，2019年8月23日依貪汙罪起訴國安局少校吳宗憲、張恒嘉、中華航空公司前副總經理邱彰信共13人。

去年11月7日，檢方依違反稅捐稽徵法對涉案的國安局少將林國欽、女警官張嘉玲等27人處分緩刑起，今天則是第3波結案；另，去年被起訴的13名被告，審判進度緩慢，由於已超過半年以上未開庭實質進行審理程序，1當事人律師遞狀要求開庭，法官日前已開庭完成證據調查排序。

國安局 私菸 逃漏稅

延伸閱讀

證人翻供「警察叫我好好配合」男子遭控轉讓毒品判無罪

比古柯鹼貴 男子走私保育魚類魚膘製品 認罪獲緩起訴

涉挪回饋金買酒及茶葉送禮 高雄前民政局長緩起訴

新北一員警假國旅真詐財 繳交國庫3萬元獲緩刑

相關新聞

國安私菸案第3波偵結 少將陳逸夫等77人緩起訴

台北地檢署偵辦「國安私菸」案今天第3波偵結，國安局前「永和」警衛室外衛室主任陳逸夫少將等77名被告偵查中認罪，同意支付國...

他「第6次」酒駕自撞分隔島 好友彈出車外頭部重創亡

曾有5次酒駕前科的林姓臨時工，又於今年4月間，在台中市烏日區與友人烤肉聚餐，席間喝下高梁酒，處於不能安全駕駛，涉嫌駕車載...

影／凌晨KTV酒後趕「第二攤」 男子駕高檔新車自撞號誌桿

台中市民王姓男子（38歲），今晨2時40分在北屯區的KTV飲酒後，趕往下一攤，沿中平路外車道往經貿九路直行，駕高檔休旅車...

七連霸桃園市議員張運炳賄選 最高法院判關3年半定讞

七連霸桃園市議員張運炳前年競選時與堂弟張芳焱交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任。一、二審...

男發酒瘋持碎玻璃瓶刺傷下棋民眾 法官判先禁戒處分1年

台南市陳姓男子去年2月28日下午1時在麻豆地區某土地公廟前飲酒後，見孫姓及同姓男子在榕樹旁下象棋，因故發生口角，徒手揮拳...

擔任161天應召站馬伕 男遭判2個月追徵16萬1千犯罪所得

屏東一名徐姓男子，自去年底便開始擔任色情應召站的「馬伕」，由應召站成員指示，載送姓名、年籍不詳的女子與嫖客交易，以此媒介...

男持噴漆毀損NCC旗幟 涉妨害自由遭聲押

台北市1名田姓男子，不滿NCC不予中天換照，昨天持噴漆前往交通部廣場，朝著NCC旗幟狂噴，轄區員警獲立即前往勸阻，但田男...

北市中山分局包庇色情酒店 北檢聲押白手套「阿布拉」

調查局偵辦中山分局包庇酒店媒介色情案，監聽發現綽號「阿布拉」的男子游岳羲，疑替嘉儷寶酒店集團充當白手套，行賄中山一派出所...

男法官偷拍女法官 桃院抽籤分案出現「同學審理同學」

桃園地方法院法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，偷拍曾電腦LINE對話向院長檢舉，最後竟是烏龍一場，曾不滿被偷拍...

影／23歲男酒駕撞死賣菜翁 法院判刑5年半

彰化縣23歲田姓男子今年5月間與友人唱KTV飲酒後，在清晨以破百時速衝撞正要去市場賣菜的李男，造成李男傷重不治，家屬求償...

調查局最美情報員 外派溫哥華

調查局發布最新外派法務祕書人事名單，有最美情報員稱號的女調查官蔡佩汶，雀屏中選，獲局長呂文忠選任派駐溫哥華，蔡佩汶曾...

空中美語胥宏達因「1個單字」被訴公然侮辱 判無罪

空中美語公司負責人胥宏達與麥奇數位公司因商標權爭訟，在律師公會指麥奇是「訟棍」，欺壓台灣文化教育業者，被檢察官依公然侮辱...

熱門新聞

新莊兩同班14歲少女相繼失蹤 人在桃園與兩男子在套房

國道省道交警聯手排除追撞交通事故 車主讚：謝謝警察

正妹美甲師畢祿羊頭縱走喪命 父母悲慟「女兒熱愛大自然」

國家海洋研究中心：澎湖水下作業4人已獲救

調查局最美情報員 外派溫哥華

轉彎自摔遭撞死 法官推翻應注意未注意判致死駕駛無罪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。