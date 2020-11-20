七連霸桃園市議員張運炳賄選 最高法院判關3年半定讞

桃園市中壢區前無黨籍市議員張運炳因賄選，台灣高等法院判他3年6月徒刑、褫奪公權4年。圖／桃園市議會提供 七連霸桃園市議員張運炳前年競選時與堂弟張芳焱交付樁腳1萬1000元至4萬元不等現金行賄，最後順利「吊車尾」連任。一、二審依違反選罷法判張3年6月徒刑，褫奪公權4年；最高法院駁回上訴，全案定讞，張運炳確定要入監，並通知檢方啟動防逃機制。

張運炳先前已遭停權，去年6月在民事當選無效訴訟中也敗訴，今年2月撤回上訴後向議會辭職，由「落選頭」國民黨籍葉明月遞補。

張運炳參選桃園市議會第2屆議員選舉第7選舉區議員，為了當選，和張芳焱在2018年11月24日投票日當日清晨，向林姓投票權人說事後將給4千元，並請林代轉交1萬2千元賄款給另2名有投票權的選民。張又交付1萬1千元至4萬元不等金額給李姓等3名選民，請他們務必支持。

桃園地院一審依違反選罷法判張3年6月徒刑，褫奪公權4年，檢察官和張皆上訴；高院二審認為，因張運炳、張芳焱自白犯罪，犯行明確，而張芳焱在偵查時就認錯，給予減刑。高院指出，民主政治必須建立在公平、公正的選舉制度上，而張姓堂兄弟有專科、高中學歷，智慮正常，也有豐富的社會歷練，「為求當選竟賄選，不值得同情」。

高院指出，張運炳曾在1994年間當選桃園縣議員，他在那屆的議長選舉中收受不正利益，犯妨害投票罪，被判刑確定後，這次又再犯罪質相同的行為，雖然不構成累犯，但認為他明知賄選惡性卻還故意這樣做，沒有可憫恕之處。

另外，本案原審就供賄賂的100萬元扣除已交付的7萬9千元外未沒收，因此宣告沒收剩下的92萬1千元；而原審未認定兩人有期約賄選、預備交付賄賂等犯行，這也與卷證不符，因此撤銷原判決，仍判3年6月徒刑；最高法院駁回上訴定讞。