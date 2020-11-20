男發酒瘋持碎玻璃瓶刺傷下棋民眾 法官判先禁戒處分1年

台南市陳姓男子去年2月28日下午1時在麻豆地區某土地公廟前飲酒後，見孫姓及同姓男子在榕樹旁下象棋，因故發生口角，徒手揮拳毆打同宗成傷，孫上前勸阻也被打，「要給你死」陳叫囂更敲破酒瓶後刺擊頭部數下流血不止，警據報到場處理，陳酒測超標且辯稱「頭腦一片空白」，台南地院認他犯傷害罪處3年又犯恐嚇危害安全罪處3月，執行前令入相當處所禁戒1年，可上訴。

陳否認犯行，他辯稱，沒有毆打孫，是孫拿安全帽打他，把他打倒在地，他為了防衛自己，才拿石塊丟孫，但沒有丟中，之後孫朝他衝過來，他才從地上拿起酒瓶往前方四處亂揮。

他說，當時他有喝酒，喝到不醒人事，都不記得了，他不清楚有沒有跟孫說「要讓你死」，也不記得有沒有說「不要叫救護車，要讓他流血流到死」，也沒有向陳說「我知道你家住哪裡」，當時喝醉他也不記得有沒有說那句話。

辯護人表示，案發後，陳經施以呼氣酒精濃度測試結果，酒精濃度每公升高達0.79毫克，且案發當時陳頭腦一片空白，又不記得有無出言恫稱，主觀上是否有致人於死以及恐嚇犯意？是否因酒後陷於精神障礙或其他心智缺陷，致不能辨識其行為違法，或欠缺依其辨識而行為能力？抑或致其辨識行為違法或依其辨識而行為能力顯著降低？值得商榷。

台南地院囑託嘉南療養院對陳行為時精神狀況進行鑑定後，認陳當時無精神病症狀，且行為時呼氣酒精濃度0.79毫克，是在行為後約1小時所測得，陳行為時尚未完全吸收所飲用酒精，酒精濃度可能較低，因此表現出欣快感、控制力變低，而容易衝動，但仍未達到減免刑事責任能力要件。