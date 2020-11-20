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擔任161天應召站馬伕 男遭判2個月追徵16萬1千犯罪所得

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東一名徐姓男子，自去年底便開始擔任色情應召站的「馬伕」，由應召站成員指示，載送姓名、年籍不詳的女子與嫖客交易，以此媒介營利，每次可得2百元報酬。今年初，徐男因警方色情查緝遭逮，屏東地方法院將他依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑2個月，得易科罰金，並追徵16萬1千元的犯罪所得。

今年初，警方網路色情查緝時，發現一名署名「周云云」以「屏東外送茶莊# 內埔外送茶莊」等語，刊登性交易廣告，進一步透過通訊軟體LINE詢問，得知「服務內容懶人澡無套吹戴套做」等性交易資訊，並以5200元的價碼提供性交易。

隨後，員警偽裝嫖客與「周云云」談妥後，相約至屏東市某汽車旅館。過程中，由徐男載送名為「金玫瑤」的女子到指定房間，當下遭喬裝嫖客的員警逮捕，並在車內搜出保險套、手機等證物，警詢後將徐依妨害風化罪移送。

地院審理期間，院方認為，由於擔任馬伕共同媒介女子性交行為，已對社會秩序及善良風俗造成危害，但徐男犯後皆坦承犯行，且態度尚可，因此，將他依共同犯圖利媒介性交罪，處有期徒刑2個月。

另外，院方除沒收手機、帳冊、保險套之外，根據徐男向警方供稱，自去年9月開始擔任馬伕，每天平均載送5次，以每次抽取200元計算，每天可賺1000至2000員不等，雖無其他證據可證明確切犯罪所得，因此，院方以擔任馬伕至被捕後，共161天，每天獲利1000元計算，追徵16萬1千元的犯罪所得。

屏東一名徐姓男子自去年底自去年底便開始擔任色情應召站的「馬伕」，今年初遭警方逮捕，屏東地方法院將他依共同犯圖利媒介性交罪處有期徒刑2個月，得易科罰金，並追徵16萬1千元的犯罪所得。記者陳弘逸／攝影
屏東一名徐姓男子自去年底自去年底便開始擔任色情應召站的「馬伕」，今年初遭警方逮捕，屏東地方法院將他依共同犯圖利媒介性交罪處有期徒刑2個月，得易科罰金，並追徵16萬1千元的犯罪所得。記者陳弘逸／攝影

屏東 性交易 應召站

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