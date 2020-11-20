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北市中山分局包庇色情酒店 北檢聲押白手套「阿布拉」

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局偵辦中山分局包庇酒店媒介色情案，監聽發現綽號「阿布拉」的男子游岳羲，疑替嘉儷寶酒店集團充當白手套，行賄中山一派出所員警，北機站昨天搜索約談游岳羲、酒店會計莊靖華到案，台北地檢署今晨以串滅證之虞，向法院聲押禁見游、莊2人。

游岳羲移送地檢署時，被問及是否有行賄員警，他微笑淡定地說「沒有啦」，但檢方根據相關被告、證人之供述比對，懷疑還有涉貪員警未曝光，決定聲押游追查貪汙共犯，案情恐擴大延燒。

據調查，游岳羲涉嫌於2011至2016年間，以按月支付或三節送禮等方式，行賄前中山一派出所員警陳俊安、李功華，換取包庇嘉儷寶酒店媒介性交易，游甚至還仲介其他白手套給陳、李認識，但陳、李否認收賄

陳俊安與李功華以每月4萬元價格，收受酒店業者曾小琪、曾筠心賄賂，若有擴大臨檢或專案行動，會事先通風報信；陳俊安另於2016至2017年間，收受888卡拉OK業者三節禮金，不法所得10萬元。

檢察官林錦鴻上月指揮北機站搜索嘉儷寶集團酒店，聲押陳俊安、李功華、曾小琪、曾筠心姊妹等7人，法院認為有羈押必要，裁定收押。

據了解，檢調上次搜索前，就已掌握有名綽號「阿布拉」的白手套，但因身分不明確，未列搜索範圍，曾小琪等人收押後，檢調提訊相關人比對，勾稽出「阿布拉」的身分就是游岳羲。

至於曾小琪綽號「JO媽」，在中山區條通一帶名氣不小，是「嘉儷寶」與「FAIR LADY」的老闆娘，她經營酒店長達10年，與轄區員警互動頻繁。「FAIR LADY」為日式酒店，採會員制，「嘉麗寶」則主攻台灣客，均有從事色情交易。

嘉儷寶旗下共有7間酒店，分別是「宴麗安迪坊」、「美麗都餐坊」、「蘿漫餐坊」、「蘿瑪餐坊」、「紀梵希餐坊」、「皇星餐坊」，今年又開設黃匜商行酒店。

綽號「阿布拉」的游岳羲涉行賄員警遭聲押。記者張宏業／攝影
綽號「阿布拉」的游岳羲涉行賄員警遭聲押。記者張宏業／攝影

酒店 收賄 臨檢

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