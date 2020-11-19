男法官偷拍女法官 桃院抽籤分案出現「同學審理同學」

桃園地方法院法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，偷拍曾電腦LINE對話向院長檢舉，最後竟是烏龍一場，曾不滿被偷拍堅持提告，桃園地檢5日依2個妨害秘密罪嫌起訴蔡，桃園地院周一收案後經電腦抽籤，決定該案承審法官為審判長張明道，張、蔡均為司法官學院50期結業同學。

全案起因於，蔡政佑和曾女先前是刑庭同辦公室法官，曾的家人某次有醫療需求，蔡就引薦在知名醫院擔任法律人員的巫姓男子給她認識，但蔡不知兩人擦出火花交往，今年5月25日看到曾電腦跳出巫傳LINE對話，並稱曾女「老婆」，還有極私密合照，蔡誤認曾爆婚外情有違法官倫理。

蔡因此偷拍曾電腦中的LINE對話，當晚就向桃園地院院長邱瑞祥檢舉，邱約談曾後得知曾早已離婚，巫也是單身狀態，並沒有婚外情；曾因此驚覺遭偷拍，就在電腦架設微型攝影機蒐證，果真拍到蔡二度偷拍她電腦訊息，並對蔡提告妨害秘密、誣告等罪嫌。

桃園地檢為此向桃園地院聲請搜索票，6月時由主任檢察官親赴桃院蔡的辦公室搜索，11月5日偵結，考量曾女坦言「現階段沒有和解意願」，且偷拍事實明確等，依2個妨害秘密罪嫌起訴蔡；另誣告部分，檢方認為蔡當時應不知曾、巫均單身，認定他主觀上無誣告犯意，處分不起訴。

桃園地院周一（16日）收案，院方表示，因該案屬於簡易案件由獨任庭審理，包括蔡、曾2名刑庭法官，以及當初強制處分庭核發搜索票的法官，一共3人需迴避。