快訊

被指用萊牛！皇家傳承當天即把肉品送驗 報告結果出爐了

景觀失靈？內湖最貴豪宅成交價 創社區有史以來最低

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男法官偷拍女法官 桃院抽籤分案出現「同學審理同學」

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園地方法院法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情偷拍曾電腦LINE對話向院長檢舉，最後竟是烏龍一場，曾不滿被偷拍堅持提告，桃園地檢5日依2個妨害秘密罪嫌起訴蔡，桃園地院周一收案後經電腦抽籤，決定該案承審法官為審判長張明道，張、蔡均為司法官學院50期結業同學。

全案起因於，蔡政佑和曾女先前是刑庭同辦公室法官，曾的家人某次有醫療需求，蔡就引薦在知名醫院擔任法律人員的巫姓男子給她認識，但蔡不知兩人擦出火花交往，今年5月25日看到曾電腦跳出巫傳LINE對話，並稱曾女「老婆」，還有極私密合照，蔡誤認曾爆婚外情有違法官倫理。

蔡因此偷拍曾電腦中的LINE對話，當晚就向桃園地院院長邱瑞祥檢舉，邱約談曾後得知曾早已離婚，巫也是單身狀態，並沒有婚外情；曾因此驚覺遭偷拍，就在電腦架設微型攝影機蒐證，果真拍到蔡二度偷拍她電腦訊息，並對蔡提告妨害秘密、誣告等罪嫌。

桃園地檢為此向桃園地院聲請搜索票，6月時由主任檢察官親赴桃院蔡的辦公室搜索，11月5日偵結，考量曾女坦言「現階段沒有和解意願」，且偷拍事實明確等，依2個妨害秘密罪嫌起訴蔡；另誣告部分，檢方認為蔡當時應不知曾、巫均單身，認定他主觀上無誣告犯意，處分不起訴。

桃園地院周一（16日）收案，院方表示，因該案屬於簡易案件由獨任庭審理，包括蔡、曾2名刑庭法官，以及當初強制處分庭核發搜索票的法官，一共3人需迴避。

周二（17日）院方依法由電腦抽簽分案，審判長張明道中籤負責承審，巧合的是，張、蔡都是司法官學院50期結業，屆時開庭將出現同學審理同學場合。

桃園地院。記者曾健祐／攝影
桃園地院。記者曾健祐／攝影

偷拍 婚外情 LINE

延伸閱讀

絲襪控？工程師捷運偷拍穿黑絲襪短裙OL 被逮辯壓力大

北市男警偷拍女警裸體洗澡 她不原諒檢起訴

和安苡愛被偷拍 憲哥動怒「不怕被車撞嗎」

打球遭偷拍爆出與安苡愛緋聞　憲哥發文回應了

相關新聞

男法官偷拍女法官 桃院抽籤分案出現「同學審理同學」

桃園地方法院法官蔡政佑懷疑同辦公室的曾姓女法官有婚外情，偷拍曾電腦LINE對話向院長檢舉，最後竟是烏龍一場，曾不滿被偷拍...

影／23歲男酒駕撞死賣菜翁 法院判刑5年半

彰化縣23歲田姓男子今年5月間與友人唱KTV飲酒後，在清晨以破百時速衝撞正要去市場賣菜的李男，造成李男傷重不治，家屬求償...

調查局最美情報員 外派溫哥華

調查局今天發布最新外派法務祕書人事名單，有最美情報員稱號的女調查官蔡佩汶，雀屏中選，獲局長呂文忠選任派駐溫哥華，蔡佩汶曾...

空中美語胥宏達因「1個單字」被訴公然侮辱 判無罪

空中美語公司負責人胥宏達與麥奇數位公司因商標權爭訟，在律師公會指麥奇是「訟棍」，欺壓台灣文化教育業者，被檢察官依公然侮辱...

竹聯地堂王啟鑌涉詐洗錢473萬 裁定羈押禁見

竹聯幫地堂份子王啟鑌涉嫌多次糾眾痛毆他人，追到醫院急診室恫嚇對方不准報警，檢警昨天「掃黑」，逮捕王啟鑌、饒舌歌手梅海強等...

跟蹤性騷擾訂定專法 警政署：糾纏犯罪化

立法院今天舉行「跟蹤騷擾行為防制相關法制立法」公聽會，內政部日前公布「糾纏犯罪防治法草案」，但民間團體指出，內政部提出的...

新北4警「斬手」騙嘉獎遭市府送懲戒 懲戒法院全判降級

警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。新...

花蓮清潔隊員涉收賄30萬元 檢方依貪瀆罪起訴

花蓮縣秀林鄉的清潔隊在8月進行內部調查，發現有4名清潔隊員涉嫌放水，讓業者偷倒事業廢棄物。經檢方調查，4人在今年2月至7...

另類防酒駕 麻豆監理站酒駕再犯班進殯儀館辦宣導

交通部嘉義區監理所麻豆監理站今下午在台南新營殯葬管理所辦理另類防酒駕宣導，會場懸掛亡靈海報有如靈堂，希望讓與會24名酒駕...

1通電話讓婦人失金60萬 車手想再騙60萬被抓

基隆市王姓男子涉嫌加入詐騙集團擔任取款的車手，1名60多歲婦人誤信上當後，17日交付60萬元給王；詐騙集團重施故技又向婦...

箱型車深夜停溪床三星警嗅到不對勁 盤查逮3隻山老鼠

沈姓、呂姓男子昨天晚間8時許，趁夜色掩護出沒在蘭陽溪床，涉嫌盜取台灣扁柏、紅檜等珍貴漂流木，宜蘭三星分局南山、四季、英士...

情緒失控將流浪狗重摔致死 男子遭判拘役40天緩刑2年

高雄張姓男子今年7月間晚間涉抓起1隻黑狗用力朝地上摔，黑狗當場倒地死亡，路人見狀報警；橋頭地院法官審理認為他雖領身障證明...

熱門新聞

畢祿羊頭縱走3女迷路 2獲救1名29歲女山友今尋獲已死亡

新莊兩同班14歲少女相繼失蹤 人在桃園與兩男子在套房

國家海洋研究中心：澎湖水下作業4人已獲救

雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告

調查局6.5公斤安毒下落不明 緝毒英雄與3調查官遭調職交保

新莊兩14歲少女接連失蹤 在校是好友警調監視器尋人中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。