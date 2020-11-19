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影／23歲男酒駕撞死賣菜翁 法院判刑5年半
彰化縣23歲田姓男子今年5月間與友人唱KTV飲酒後，在清晨以破百時速衝撞正要去市場賣菜的李男，造成李男傷重不治，家屬求償380萬元，田男雖說肇事後他害怕到不敢關燈睡覺，但一個月只有二萬多元薪水賠不起，甚至願意拿命換，彰化地方法院依公共危險罪致人於死罪判刑5年6月。
田姓男子今年5月3日凌晨在KTV與友人飲用啤酒後，於清晨4點多開車行經北斗鎮中山路北斗大菜市場前，以破百時速撞上正騎腳踏車要去賣菜的李姓男子，造成李男頸椎骨折、顱腦胸腹挫傷傷害，送醫後仍傷重身亡，該路段速限僅50公里，田男酒測值高達每公升0.94毫克。
李男枉死，家屬非常悲痛，子女說他父親非常勤奮工作，當時正載著自己種的蔬菜要至市場賣菜，他們全家失去至親感到傷心、無助，家屬求償380萬元。
田男對於酒駕肇事雖已致歉，並坦承是因一時心存僥倖，造成很大的錯誤，事後他甚至不敢關燈睡覺，因為一關燈就會讓他想到當天畫面，讓他非常害怕和愧疚，但他雖說有誠意和被害家屬和解，卻說求償金額太高，他負擔不起，因他是工廠操作員，月薪約2萬多元，母親身體也不好，被害人求償金額他和母親可能需花20、30年才能還清，他知道「他這輩子已經毀在他自己手上了」，但希望可以再給他改過機會，現在他連酒都不沾了。
不過法官審酌田男酒駕罔顧用路人生命及財產安全，被害人原可安享晚年、含飴弄孫，卻因此失去寶貴生命，造成家屬難以抹滅痛楚，實有處以較重之刑之必要，而田男又表示無任何賠償能力，以致無法達成和解，因此彰化地院依公共危險罪中不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判處5年6月徒刑，全案可上訴。
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