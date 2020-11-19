影／23歲男酒駕撞死賣菜翁 法院判刑5年半

彰化縣23歲田姓男子今年5月間與友人唱KTV飲酒後，在清晨以破百時速衝撞正要去市場賣菜的李男，造成李男傷重不治，家屬求償380萬元，田男雖說肇事後他害怕到不敢關燈睡覺，但一個月只有二萬多元薪水賠不起，甚至願意拿命換，彰化地方法院依公共危險罪致人於死罪判刑5年6月。

田姓男子今年5月3日凌晨在KTV與友人飲用啤酒後，於清晨4點多開車行經北斗鎮中山路北斗大菜市場前，以破百時速撞上正騎腳踏車要去賣菜的李姓男子，造成李男頸椎骨折、顱腦胸腹挫傷傷害，送醫後仍傷重身亡，該路段速限僅50公里，田男酒測值高達每公升0.94毫克。

李男枉死，家屬非常悲痛，子女說他父親非常勤奮工作，當時正載著自己種的蔬菜要至市場賣菜，他們全家失去至親感到傷心、無助，家屬求償380萬元。

田男對於酒駕肇事雖已致歉，並坦承是因一時心存僥倖，造成很大的錯誤，事後他甚至不敢關燈睡覺，因為一關燈就會讓他想到當天畫面，讓他非常害怕和愧疚，但他雖說有誠意和被害家屬和解，卻說求償金額太高，他負擔不起，因他是工廠操作員，月薪約2萬多元，母親身體也不好，被害人求償金額他和母親可能需花20、30年才能還清，他知道「他這輩子已經毀在他自己手上了」，但希望可以再給他改過機會，現在他連酒都不沾了。