調查局最美情報員 外派溫哥華

調查局今天發布最新外派法務祕書人事名單，有最美情報員稱號的女調查官蔡佩汶，雀屏中選，獲局長呂文忠選任派駐溫哥華，蔡佩汶曾赴美國聯邦調查局國家學院受訓，英語能力佳，協助許多大型國際研討事務，是調查局重點栽培的人才。

據了解，紐西蘭南島基督城兩座清真寺去年發生恐攻，調查局認為有必要派員駐紐西蘭掌握反恐、洗錢情資，核定增設紐西蘭法務祕書，這次也首派紐西蘭據點，法務祕書由國際事務處調查官陳怡璇出任。

蔡佩汶是調查班47期，台大政治系畢業，先後待過雲林縣調查站、台北市調查處，目前在國際事務處，因外語能力佳，深獲處長林玉珍青睞，她於2017年曾陪同資安人員前往荷蘭歐洲刑警組織，協助翻譯台灣執法機關如何偵辦一銀盜領案。

美國FBI國家學院自1961年起，每年都會邀請調查局菁英前往受訓，調查局去年遴選蔡佩汶赴美受訓，接受為期10周的訓練，結訓前要挑戰陸戰隊級的「黃磚道」10公里森林障礙賽。

蔡佩汶在FBI舉辦的「國際之夜」上，用高粱酒、粽子、珍珠奶茶、刈包、皮蛋等特色小吃，讓在場256名他國學員認識台灣。

調查局今年共有外派11名法務祕書，包括國家安全維護處調查專員鄧馨華，外派紐約；洗錢防制處調查專員徐藝珊，外派澳洲；新竹縣調查站組長羅雙標，外派南非；台北市調查處調查專員杜立麒，外派舊金山。

公共事務室調查專員吳懿豐，外派馬來西亞；桃園市調查處調查官徐良言，外派印尼；嘉義市調查站組長吳宗憲，外派印度；國際事務處調查專員李孟勳，外派沙烏地；國際事務處調查專員林海洋，外派越南河內。