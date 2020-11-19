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空中美語胥宏達因「1個單字」被訴公然侮辱 判無罪

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

空中美語公司負責人胥宏達與麥奇數位公司因商標權爭訟，在律師公會指麥奇是「訟棍」，欺壓台灣文化教育業者，被檢察官依公然侮辱罪起訴。台北地院審理，胥辯稱言論可受公評，沒有減損麥奇的商譽，法官採信，判胥無罪。可上訴。

檢察官起訴書指出，胥宏達與麥奇公司有商標糾紛，麥奇向智慧財產法院對空中美語公司提出排除侵權訴訟，2017年10月一審麥奇勝訴。

案件上訴期間，胥宏達不滿麥奇屢次對使用「Tutor」單字的出版、補習業者提訴，2019年3月12在台北律師公會向多家媒體發放標題「陸資在消滅台灣文化教育，政府是幫兇」的新聞稿，稿件稱麥奇是藉由「訟棍行為」、「恣意興訟」、「濫訟」欺壓台灣的文化教育業者，還指司法機關「助紂為虐」，犯公然侮辱罪。

胥說，麥奇想消滅文教業者，但法院屢次判麥奇勝訴，造成「Tutor」這個通俗的英文單字形同麥奇專用，他說的事可受公評，未減損麥奇商譽。

判決說，麥奇循合法管道尋求訴訟救濟，確屬適法，不過，提訴作為也將劇烈影響市場的競爭與公平性，並涉及司法資源的合理分配，因此，麥奇維護商標權的手段可受公評。

法官認為，麥奇行使訴訟權時，也應接受批判聲音，批判聲音的音量固然刺耳，但刺耳之處就是言論的可貴之處；胥宏達選擇律師公會舉行記者會，內容著重麥奇的作為是否適當，不是對麥奇企業經營做道德非難，言論雖尖銳，然與事實有關，判胥無罪。

圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

律師 公然侮辱 司法

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