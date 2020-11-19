竹聯地堂王啟鑌涉詐洗錢473萬 裁定羈押禁見

竹聯幫地堂份子王啟鑌涉嫌多次糾眾痛毆他人，追到醫院急診室恫嚇對方不准報警，檢警昨天「掃黑」，逮捕王啟鑌、饒舌歌手梅海強等，梅以20萬元交保，檢察官聲押王啟鑌，台北地院今天開庭，裁准王羈押禁見。

裁定指出，王啟鑌犯3人以上共同加重詐欺取財、洗錢罪，雖未全部坦承，但有被害人證述、監視器擷取畫面、與共犯通訊軟體「微信」對話資料、扣案手機通訊軟體「TELEGRAM」對話內容截圖為證，王犯罪嫌疑重大。

此外，王啟鑌所涉加重詐欺取財未遂罪、加重詐欺取財罪、地下匯兌洗錢罪，有共犯未到，審酌他與共犯有聯繫管道，可能影響共犯將來到庭陳述，有勾串之虞。

王啟鑌另犯3人以上共同利用網際網路加重詐欺取財未遂罪，由新北地院判刑6月確定，今年2、3月再犯罪，且次數多達3次，參酌他供稱因缺錢，曾經主動詢問有無詐欺集團分派的工作可做，有反覆實行犯罪之虞。