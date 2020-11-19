男子無照駕駛闖紅燈 撞死女騎士找友頂替

吳姓男子無照開車闖紅燈與陳姓女騎士相撞，陳女送醫不治，吳男為逃避刑責找吳姓友人頂替，吳姓友人因良心不安向警方自首坦承頂替。法院審理後，判吳男1年4月徒刑，吳姓友人緩刑2年。

宜蘭地院判決書指出，吳姓男子2月20日凌晨4時許，無照開車行經宜蘭市中山路五段與環市東路三段路口時，貿然跨越禁止變換車道線變換車道超車並闖紅燈，撞上未依兩段式左轉的騎士陳姓女子，造成陳女全身多處創傷併腦出血、氣血胸而創傷性休克不治死亡。

吳男肇事後，雖有下車查看並撥打119救護電話，但因無駕駛執照擔心承擔相關責任，委請吳姓友人頂替，吳姓友人到場後，吳男隨即騎機車逃離現場。

法院表示，吳男行為對被害人造成無可回復的生命喪失，並使被害人的家人遭受喪親之痛，心中承受嚴重創傷。雖有撥打119但仍肇事逃逸，並委請吳姓友人向到場警員佯稱為肇事者，且未與告訴人達成和解，賠償民事損害。

法官另考量吳男犯後尚能坦承犯行，並審酌吳男年紀尚輕，先前無任何犯罪紀錄等情狀，依犯汽車駕駛人，無駕駛執照駕車，過失致人於死罪，處有期徒刑8月，又犯肇事致人死亡逃逸罪，處1年徒刑，應執行有期徒刑1年4月。

吳姓友人則因良心不安，向警方自首坦承頂替吳男。法院表示，吳姓友人因朋友情誼，一時失慮而頂替犯行，致罹刑章，犯後坦承犯行，尚有悔意，且犯案時年紀尚輕，欠缺社會經驗，依頂替罪，處拘役50日，得易科罰金。緩刑2年，並提供40小時義務勞務，緩刑期間交付保護管束，全案可上訴。