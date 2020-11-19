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新北4警「斬手」騙嘉獎遭市府送懲戒 懲戒法院全判降級

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。新北市府將其中4人移送懲戒法院，懲戒法院判偵查佐賴逸家、女警賴韻嵐各降2級改敘，警員林仕傑、魏利達降1級改敘。

警政署2018年3月規畫「斬手專案」，全國同步查緝詐欺車手，但卻爆出新北員警為了賺嘉獎，偽造假資料向檢察官請領拘票，導致3名刑案涉案人被不法剝奪行動自由，連分局長都被約談。

刑事部分，列為被告的6名員警有的是派出所警員，有的是偵查隊偵查佐，他們分別製作假的通知書送達日期、盜用公印和有未經主官管核章情形，甚至有員警前往嫌疑人住處張貼第一次通知書後，隨即帶著通知書到超商影印，將日期往後修改，藉此請領拘票，被拘提的7名刑案涉嫌人當中，有3人遭不法剝奪行動自由。

新北地院審理時，有員警坦承犯行，也有人崩潰大哭說「不知道會那麼嚴重」。新北地院認為林仕傑等6人影響警察公信力、陷司法偵查機關不義，依公務員假借職務偽造文書和剝奪他人行動自由等罪判刑，其中警員方詠涵、蔡緯辰被判1年徒刑，但獲緩刑3年宣告，向公庫支付5萬元。

其餘人上訴，台灣高等法院認為他們的動機都是要協助檢察官辦案，但執法有瑕疵，應是「一實失慮」，全部予以緩刑。高院的判決中，女警賴韻嵐因自首、供出實情，因此撤銷一審2年徒刑判決，改依公務員假借職務上之方法剝奪他人行動自由罪2罪判1年6月徒刑，緩刑3年，向公庫支付5萬元。林仕傑、魏利達、賴逸家原審分別遭處1年4月、1年4月、1年8月徒刑，高院認為犯罪動機是為了協助檢察官偵查犯罪、追查詐團和車手，也全宣告緩刑3年、各向公庫支付5萬元。

遭移送懲戒法院的賴韻嵐、賴逸家、林仕傑和魏達利4人，合議庭認為除了觸犯刑法法律外，也違反公務員服務法，為維持公務紀律，有依公務員懲戒法懲戒必要。

警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。示意圖，非本文所指當事人。圖／聯合報系資料照
警政署前年規畫打擊詐騙集團的「斬手專案」，新北市6名員警為了賺嘉獎，做假資料騙檢察官開拘票，害3名犯嫌遭剝奪行動自由。示意圖，非本文所指當事人。圖／聯合報系資料照

公務員 檢察官

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