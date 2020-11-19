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花蓮清潔隊員涉收賄30萬元 檢方依貪瀆罪起訴

聯合報 / 記者王思慧王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣秀林鄉的清潔隊在8月進行內部調查，發現有4名清潔隊員涉嫌放水，讓業者偷倒事業廢棄物。經檢方調查，4人在今年2月至7月間，涉嫌收受不法業者30萬7500元，放行業者違法傾倒在陶樸閣垃圾衛生掩埋場，20天有41車次共傾倒1486餘公噸事業廢棄物，檢方依貪瀆罪嫌將4人起訴。

檢方表示，秀林鄉公所清潔隊林姓小隊長、許姓隊員及江姓、王姓夜間值班人員，均依「貪汙治罪條例」公務員違背職務收受賄賂或不正利益罪嫌起訴；業者游姓男子、陳姓姊弟則依「貪汙治罪條例」對於公務員違背職務行為行賄，及違反「廢棄物清理法」罪嫌提起公訴。

檢方調查，原本林姓小隊長等人具狀，稱「無償放行」不詳業者違法傾倒廢棄物，想要自首減輕罪行，但檢察官認為是避重就輕之詞。進一步深入追查相關人員通聯紀錄及發動搜索，查獲業者及其使用車輛違法進入陶樸閣垃圾衛生掩埋場，傾倒廢棄物達20天、41車次，不但接受廠商招待宴請，還約定以每車7500元代價放行。

為確認車輛傾倒廢棄物性質、數量，承辦檢察官王怡仁2度親赴陶樸閣垃圾衛生掩埋場，會同被告等人及環保、地政相關單位會勘、開挖及測量，查獲業者違法掩埋事業廢棄物體積約1486.61公噸，全程錄音錄影，並以空拍機攝錄現場情形蒐證，4名清潔隊員才坦承犯行，繳回賄款30萬7500元，業者則繳回違法清運犯罪所得總計14萬7000元。

檢方指出，被告等人均明知陶樸閣垃圾衛生掩埋場依法不得掩埋事業廢棄物，清潔隊人員仍收受賄賂及不正利益，放行業者違法入內傾倒事業廢棄物，其所為敗壞官箴，且造成土壤水源生態的重大負擔，危害當地民眾居住環境衛生，檢方將持續嚴正查緝貪瀆及濫倒廢棄物不法犯罪，務求維護法治及環境正義。

秀林鄉公所表示，獲悉此事後，已交政風處理，並將4人全部調離現職，並做內部檢討、加強員工法治教育觀念。若判決確定有罪，將依規定免職。

花蓮地檢署調查，秀林鄉清潔隊員在今年2月至7月間，涉嫌收受不法業者30萬7500元，放行業者違法傾倒在陶樸閣垃圾衛生掩埋場。圖／花蓮地檢署提供
花蓮地檢署調查，秀林鄉清潔隊員在今年2月至7月間，涉嫌收受不法業者30萬7500元，放行業者違法傾倒在陶樸閣垃圾衛生掩埋場。圖／花蓮地檢署提供
花蓮秀林鄉公所清潔隊員涉收賄30萬元，檢方依貪瀆罪起訴4名清潔隊員及3人業者。圖／花蓮地檢署提供
花蓮秀林鄉公所清潔隊員涉收賄30萬元，檢方依貪瀆罪起訴4名清潔隊員及3人業者。圖／花蓮地檢署提供

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