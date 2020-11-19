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另類防酒駕 麻豆監理站酒駕再犯班進殯儀館辦宣導

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

交通部嘉義區監理所麻豆監理站今下午在台南新營殯葬管理所辦理另類防酒駕宣導，會場懸掛亡靈海報有如靈堂，希望讓與會24名酒駕者，對生命可貴與酒駕危險性，有更深一層認識。

酒駕頻傳，為防止酒駕相關單位宣導煞費苦心，麻豆監理站這次與國道公路警察局第四警察大隊、新營警分局、台南市政府交通、民政局在新營殯葬管理所（福園），辦理酒駕再犯班實地交通安全教育及生命教育情境體驗。

活動還將禮廳布置成靈堂掛上祭悼全國因酒駕往生的亡靈海報，會場也安排有酒駕零容忍宣示、新制罰則宣導，還安排參觀殯葬設施及在該管理所景福廳辦理「生命教育」講習，邀請殯葬業者分享相關個案。

據知，與會24名酒駕都是累犯，最近5年資料，1人已酒駕6次，另外5度酒駕有2人、4度酒駕3人。下午相關課程進行，與會大都專注觀看相關酒駕車禍影片或順著監理站人員引導參訪殯葬設施，表情相當平靜，也有人私下說，絕對不會再酒駕了。

嘉義區監理所長李輝宏說，資料顯示，大台南最近5年酒駕再犯已達4000人次，全國近5年酒駕致人於死（A1）車禍已達1500人，受傷者更逼近6萬人次，造成無數家庭破碎。

新營警分局長斯儀仙也說，酒駕零容忍絕對不是口號而已，酒駕車禍往往造成人員嚴重傷亡，與殺人無異，警方打擊酒駕絕不手軟。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

與會酒駕再犯班共24人，禮廳布置成靈堂掛上祭悼全國因酒駕往生的亡靈海報，宣導生命教育。記者謝進盛／攝影
與會酒駕再犯班共24人，禮廳布置成靈堂掛上祭悼全國因酒駕往生的亡靈海報，宣導生命教育。記者謝進盛／攝影
交通部嘉義區監理所麻豆監理站今下午在台南新營殯葬管理所辦理另類防酒駕宣導。記者謝進盛／攝影
交通部嘉義區監理所麻豆監理站今下午在台南新營殯葬管理所辦理另類防酒駕宣導。記者謝進盛／攝影

酒駕 監理站 車禍

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