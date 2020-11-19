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1通電話讓婦人失金60萬 車手想再騙60萬被抓

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市王姓男子涉嫌加入詐騙集團擔任取款的車手，1名60多歲婦人誤信上當後，17日交付60萬元給王；詐騙集團重施故技又向婦人詐取60萬元，王男取款前被捕送辦。檢方複訊後，認為王有反覆實行同一犯罪之虞聲押，基隆地院今天審理後裁准羈押。

據了解，基隆市陳姓婦人日前接到詐騙集團成員電話，指她涉及刑事案件，必須先監管帳戶內存款，陳婦信以為真。詐騙集團17日派王男前往陳婦家中，從陳婦手中取走60萬元，並交付偽造的監管憑據，並告知偵查不公開，要求陳婦不得張揚，也不能跟家人說。

詐騙集團食髓知味，昨天以同樣理由，要求陳婦再領出60萬元供監管。王男戴鴨舌帽前往陳婦住家取款，途中被員警發現形跡可疑，上前盤查，在他身上找到偽造的法院監管單據，追問得知涉及詐騙案，防止陳婦被再次被騙。

警方將王男帶回偵詢後，移送基隆地檢署偵辦。檢警掌握相關證據後，追查詐騙集團成員到案，並以王有串供、逃逸、反覆實行同一犯罪，今向基隆地院聲請羈押獲准。

基隆市王姓男子涉嫌加入詐騙集團擔任取款車手，向婦人詐取60萬元，重施故技時被警方逮捕。記者邱瑞杰／攝影
基隆市王姓男子涉嫌加入詐騙集團擔任取款車手，向婦人詐取60萬元，重施故技時被警方逮捕。記者邱瑞杰／攝影

詐騙集團 基隆 車手

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