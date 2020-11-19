情緒失控將流浪狗重摔致死 男子遭判拘役40天緩刑2年

高雄張姓男子今年7月間晚間涉抓起1隻黑狗用力朝地上摔，黑狗當場倒地死亡，路人見狀報警；橋頭地院法官審理認為他雖領身障證明，但能清楚說明犯案經過、知道傷狗是違法，依違反動物保護法處拘役40日，併科罰金20萬元，宣告緩刑2年，條件為提供50小時勞務及2場法治教育，可上訴。

判決指出，張姓男子今年7月26日晚間6點多，行經高雄內門區內南里台三線與大學路口，疑因流浪狗對他吠叫，竟一時情緒失控，徒手抓起該流浪狗兩隻前腳，再重摔在地，路過黃姓及陳姓民眾發現狗倒在地上一動不動，趕緊報警處理，警方也通報高雄市動物保護處，並對犬隻進行解剖，確認牠因內出血死亡。

張姓男子審理時辯稱，他是重度身心障礙人士，領有身心障礙證明，應依刑法第19條規定減刑，但法官認為，張於警詢、偵訊時都意識清楚，還能清楚說明犯案過程，並承認自己知道當時在摔狗，也知道傷害狗是犯法等，佐證他犯案時有相當辨識及控制能力，並沒有辨識行為能力有降低，不適用刑法的減刑規定。