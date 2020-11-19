快訊

新莊2失蹤少女找到了！與2男跑到桃園 警釐清案情中

十大鬼屋之首、嘉義民雄鬼屋求售 詢問超熱烈

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉彎自摔遭撞死 法官推翻應注意未注意判致死駕駛無罪

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導

宜蘭市曾姓男子騎機車左轉自摔，直行楊姓男子反應不及撞上，曾男頸部出現開放性傷口、創傷性血胸，送醫後傷重不治，楊男因「未注意車前狀況」、「超速」，被地檢署依過失致死起訴，但宜蘭地院法官認為全案肇因是曾男操作不當自摔，楊男即使低於速限，也無法避閃，判楊男無罪。

判決指出，楊男、曾男去年7月10日下午6時許，各自騎乘機車行經宜蘭市農權路、民族路口，曾男從民族路由西向東前行，準備左轉進農權路時，卻在轉彎過程中自摔，滑向楊男車道，楊男因閃避不及撞上，曾男因傷重，送醫急救後當晚宣告不治。

事後檢警勘驗事故調查報告，認為事故當天天候晴朗，路面乾燥、無缺陷、障礙物，視距良好，楊卻因疏於注意，撞上曾男，檢警認為，楊男行駛時本應注意車前狀況，又有超速行為，因此依過失致死罪嫌，將楊男起訴。

楊男不服，辯稱是曾男車輛失控滑到他的車道，路上行駛根本沒辦法預見會有車輛滑過來，「我沒有任何過失！」

全案審理期間，法官重新勘驗事故調查報告，發現曾男左轉時，為行經交岔路口中心處，就提前左轉，且與楊男撞擊前，就先「自摔」才會滑到楊男車道，也未遵守「轉彎車禮讓直行車」的交通規則。

另外，地院合議庭引用美國大學警察科技管理學院事故重建分析所用的反應時間，認為從觸發到有效剎車，至少要1.6秒，若以肇事路段速限為50公里視算，需要22.22公尺距離才能反應，若加上有效剎車所需的11至14公尺長度，楊男即使依速限行駛，要要在33至36公尺前發現事故，才能避免車禍發生。

合議庭認為，事故發生前，楊男與曾男僅有8公尺距離，即使依速限行駛，仍難以防範事故發生，超速與肇事無因果關係，全案肇因是曾男操作不當自摔，因此判楊男無罪。

楊姓男子與曾姓男子在宜蘭市農權路、民族路發生事故，但法官重新勘驗事故資料，認為楊男非肇因，判他無罪。記者張議晨／攝影。
楊姓男子與曾姓男子在宜蘭市農權路、民族路發生事故，但法官重新勘驗事故資料，認為楊男非肇因，判他無罪。記者張議晨／攝影。

事故 車道 警察

延伸閱讀

北市婦人走在行穿道卻遭遊覽車輾斃 司機過失致死送辦

影／畫面曝光！歹徒開贓車過彎失控壓死女騎士

「班班有冷氣」江聰淵槓林姿妙 縣府：兩人說的層級不同

電商傳奇開法拉利撞死騎士 檢方續查超速起訴

相關新聞

箱型車深夜停溪床三星警嗅到不對勁 盤查逮3隻山老鼠

沈姓、呂姓男子昨天晚間8時許，趁夜色掩護出沒在蘭陽溪床，涉嫌盜取台灣扁柏、紅檜等珍貴漂流木，宜蘭三星分局南山、四季、英士...

情緒失控將流浪狗重摔致死 男子遭判拘役40天緩刑2年

高雄張姓男子今年7月間晚間涉抓起1隻黑狗用力朝地上摔，黑狗當場倒地死亡，路人見狀報警；橋頭地院法官審理認為他雖領身障證明...

抗議中天案男朝NCC旗幟噴綠漆 警將依侮辱公署罪送辦

40歲田姓男子為抗議NCC（國家通訊傳播委員會）駁回中天換照申請，今天上午11時許到NCC前廣場降下NCC旗幟，持綠色噴...

轉彎自摔遭撞死 法官推翻應注意未注意判致死駕駛無罪

宜蘭市曾姓男子騎機車左轉自摔，直行楊姓男子反應不及撞上，曾男頸部出現開放性傷口、創傷性血胸，送醫後傷重不治，楊男因「未注...

絲襪控？工程師捷運偷拍穿黑絲襪短裙OL 被逮辯壓力大

一名上班族女子昨晚穿著黑絲襪短裙搭捷運返家，在捷運板橋站遭同車廂工程師周姓男子尾隨，趁搭電扶梯時涉嫌持HTC水管相機偷拍...

何如芸控美侖少東搞外遇還送房當禮物 怒告求償500萬元

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡16年婚變，離婚官司仍在士林地方法院進行中；何如芸認為配偶權受侵害再提民事訴訟，向王敏...

搶500塊買遊戲點數被判8年 桃園男瞎扯：我是逼不得已

桃園林姓男子缺錢花用，假裝搭車卻持空氣槍抵住范姓司機脖子說「我是逼不得已的」，對方嚇得交出身上500元現金，林得手馬上買...

陸籍漁船越界到金門偷捕魚遭逮 依法最低可罰30萬元

金門海域正值高價黃魚、白鯧盛產，海巡署第九（金門）海巡隊連日來部署多艘巡防艇於重點海域防堵，於昨（18）日下午14時50...

詐團稱投資黃金石油騙6000萬 旅行社地下匯兌洗贓款

詐騙集團上網交友慫恿投資黃金或石油，收到款項斷絕聯繫，由翁姓男子申辦人頭帳戶供被害人匯款，李姓男子提領贓款交給某旅行社姬...

陸軍203旅下士寢室自縊疑遭霸凌？軍：已移送司法偵辦

陸軍203旅本月12日晚間傳出柳姓教育班長在寢室輕生，有自稱是知情者向媒體爆料稱，死者生前常遭部隊長官在新兵面前飆罵，還...

告王淺秋法官問「反串韓粉」何意 新文化：要問小編

新文化基金會不滿國民黨總統候選人韓國瑜前競選辦公室總發言人王淺秋控拿公帑養網軍，求償100萬元、要求道歉，台北地院認為王...

精饌公司假配股、真詐賣 「美麗」契約向千人詐財6億元

台中市精饌股份有限公司前後任董事長周美麗、徐品澤，推出「美麗新世界福利契約」，以有價證券搭配宅配白米，涉嫌以虛偽增資、公...

熱門新聞

電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

台南市3歲小女童 從3樓高墜落被民眾接住

畢祿羊頭縱走3女迷路 2獲救1名29歲女山友今尋獲已死亡

調查局6.5公斤安毒下落不明 緝毒英雄與3調查官遭調職交保

好幸運！ 台南市3歲小女孩墜樓被電器行師傅接住

雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。