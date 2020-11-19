絲襪控？工程師捷運偷拍穿黑絲襪短裙OL 被逮辯壓力大

一名上班族女子昨晚穿著黑絲襪短裙搭捷運返家，在捷運板橋站遭同車廂工程師周姓男子尾隨，趁搭電扶梯時涉嫌持HTC水管相機偷拍裙底風光，民眾發現熱心提醒並報警，警詢後今依妨害祕密罪送辦。

據了解，擔任工程師的32歲周姓男子昨晚搭捷運板南線時，發現同車廂一名上班女子，穿著黑絲襪短裙，身材十分誘人，竟趁女子在捷運板橋站下車搭電扶梯要出站時，涉嫌從後方持HTC水管相機偷拍女子裙底風光。

有民眾發現周男形跡可疑，好意提醒遭偷拍的上班族女子，二人聯手攔下周男並報警逮人。周男被逮後，辯稱因工作壓力大，臨時起意涉嫌將手機伸到女子裙下偷拍。警詢後今天依妨害祕密罪嫌移送新北地檢署偵辦。