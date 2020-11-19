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何如芸控美侖少東搞外遇還送房當禮物 怒告求償500萬元

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

女星何如芸與花蓮美侖飯店少東王敏錡16年婚變，離婚官司仍在士林地方法院進行中；何如芸認為配偶權受侵害再提民事訴訟，向王敏錡、何姓女子求償500萬元，台北地方法院今開庭，王、何女委任律師聲請不公開審理，但何如芸委任律師不同意。

王、何女認為，案件涉及私人領域，且媒體先前報導和事實不符，造成當事人和家人極大壓力，又小孩即將回國，不希望小孩心靈受到影響，而聲請不公開審理。

何如芸委任律師指出，媒體已經曝光本案，沒有不公開審理的必要。另外，王連續3週接送何女、打高爾夫，也一起出國多達10次，兩人之間有親暱行為，王還送不動產當禮物，確實侵害何如芸的配偶權，並聲請調閱王、何女的出入境資料、傳喚一起出國的朋友作證；王、何女律師抗辯，不是事實。

法官審酌雙方意見，當庭諭知採公開審理，但涉及私密案情、證人個資等，就以書狀中編號來說明，不必說出證人姓名等，且依照民事訴訟規定，此為訴訟指揮裁定，不得抗告；庭末，法官諭知2021年1月25日再開庭。

何如芸。圖／聯合報系資料照片
何如芸。圖／聯合報系資料照片

律師 民事訴訟 何如芸

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