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告王淺秋法官問「反串韓粉」何意 新文化：要問小編

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

新文化基金會不滿國民黨總統候選人韓國瑜前競選辦公室總發言人王淺秋控拿公帑養網軍，求償100萬元、要求道歉，台北地院認為王女言論可受公評而駁回。基金會上訴，台灣高等法院今行準備程序，法官不滿基金會律師連請求權基礎、起訴範圍都說不清楚，也沒給對方狀紙，數度動怒「不是在這裡隨便講」、「到底有沒有準備？」。

本案源於「新文化青年工作隊」臉書專頁一篇「如何打出超級像ㄏㄢˊ粉留言的反串文，BY系編」的系列圖文，王淺秋今年1月6日開記者會，指駐日代表謝長廷成立的新文化基金會領取政府補助與資源，卻在粉專「教學」如何打出像韓粉留言反串文，傷害台灣民主。

新文化基金會主張，王淺秋說出「每個營隊都是一些民進黨的立委、議員、官員甚至是親民進黨的一些評論員，這些人都是，包括了行政院副院長陳其邁，民進黨秘書長羅文嘉等等。」、「告訴各位，這個PPT現在你上網去看新文化基金會的網頁，他還在上面，他就有專門長期有一堂課，教大家這些學生反串韓粉的貼文。」。

基金會認為王淺秋指控他們使用政府部門補助，舉辦如何在網路上反串假韓粉教學的研習營課程，用政府預算打擊異己，已毀損基金會名譽，因此求償、要求道歉；不過一審敗訴。

高院民事庭今開庭時，基金會律師主張高院應廢棄原判決、賠償100萬元、在四大報上道歉。法官朱美璘詢問請求權基礎？律師才說出是依民法第18條第2項、第184條第1項求償，另依第195條第1項後段要求道歉；不過王淺秋的律師葉慶元則說基金會在起訴狀只提到第18、195條，沒有提到第184條，甚至連道歉的法條都沒有引。

基金會律師主張民主社會有言論自由，但王淺秋指控不實，尤其她說「有專門，長期有一堂課，教大家這些學生反串韓粉的貼文。」、「用政府預算打擊異己」、「網軍操作假韓粉，這件事情江湖傳聞已久，現在真正的在事實，其實各位在網路上現在都還找的到」，這不是意見評論，而是「事實陳述」。

法官再問基金會律師何以請求100萬元？要求分別列出「不實言論」各要請求多少金額，而不是籠統地說「100萬」。葉慶元表示，在一審言詞辯論時，基金會就承認是僱人撰寫，也承認有公部門的補助款、承認講師偏民進黨。

基金會律師表示，在地院時沒有承認「養網軍」，法官則問「如何打出超級像ㄏㄢˊ粉留言的反串文，BY系編」這句話是什麼意思？新文化青年工作隊和新文化基金會是什麼關係？法官並質問「反串文的定義是什麼？」，問基金會律師為什麼要寫這個？

基金會律師這時竟回答「要問小編」、「不知道年輕人怎麼講」，法官說「不能這樣」，認為既然打了訴訟就要具體，並說法官是中立的第三人、不屬於哪個陣營，但這些話看起來「認知跟你們不一樣啊」。法官提醒起訴範圍不能變更，請律師說明要告哪些部分，「你們不準備，法官準備那麼多幹嘛？」。

葉慶元指出，上訴人找人發文，反串韓粉詆毀韓國瑜的形象，激化對立。高院定12月17日再開庭。

韓競辦發言人王淺秋指新文化基金會教人反串韓粉，基金會提損害賠償訴訟，台灣高等法院審理中。圖／聯合報系資料照片
韓競辦發言人王淺秋指新文化基金會教人反串韓粉，基金會提損害賠償訴訟，台灣高等法院審理中。圖／聯合報系資料照片

律師 韓粉 王淺秋

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