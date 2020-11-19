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精饌公司假配股、真詐賣 「美麗」契約向千人詐財6億元

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市精饌股份有限公司前後任董事長周美麗、徐品澤，推出「美麗新世界福利契約」，以有價證券搭配宅配白米，涉嫌以虛偽增資、公司將上市上櫃、美化財務報表，來吸引民眾投資，徐等以「假配股，真詐賣」向上千投資人詐財6億餘元，台中地檢署今天依違反證券交易法等罪起訴周、徐；另以公司法等起訴虛偽增資假金流成員馬、曾、陳等3人。

檢察官偵查時，精饌公司現任董事長徐品澤（56歲）坦承美麗新世界契約中所配發股票部分屬普通股，部分屬特別股，且均是由虛偽增資所生股份而印製；確有製作不實資產負債表，並放置於會員專區，會員可能會因不實資產負債表進而購買契約方案；實質買賣精饌公司股票並未經主管機核准。

前任董事長周美麗（73歲）供稱，精饌公司原本僅有500萬元實收資本，然其於2013年10月21日虛偽增資1500萬元，且將增資後普通股均登記於她的名下。

襄閱主任檢察官卓俊忠表示，上千名投資人已繳納6億1446萬餘元，檢察官查扣登記在徐品澤名下的12筆不動產、登記在精饌公司名下的7筆不動產。

檢察官謝志遠指揮台中市調查處偵辦精饌股份有限公司前後任董事長徐品澤、周美麗等人所推出精饌美麗新世界契約「美麗新世界福利契約」涉嫌違反證券交易法等案件。其中徐品澤部分，偵查中即經檢察官聲請羈押獲准，且起訴送審後，仍由法院接押而現仍在押中。

檢察官偵查中發現，周美麗、徐品澤為精饌公司為精饌公司前後任董事長。最初周美麗因精饌公司契約銷售狀況不佳，且資金枯竭而急需推出吸金力道強大之方案以吸收現金，遂延攬徐品澤擔任精饌公司總經理，再於2015年間擔任董事長迄今。

由徐品澤設計所謂「假配股，真詐賣」（即表面上宣稱買福利契約配發精饌公司股票，然實質上係將精饌公司有價證券（如：公司股票、認購權證、持股證明等）與宅配商品（如：白米等）合併搭售而向不特定投資人吸取投資款項）。每份契約為23萬9000元、25萬9000元、26萬8000元不等。

具體作法為：先虛偽增資且將虛偽增資股份登記在人頭股東名下而取得無市場價值之精饌公司股票；且為掩人耳目躲避檢警對非法證券交易之查緝，即刻意將販售有價證券（即販售精饌公司股票、認股權證及持股證明）與販售價值低微宅配商品（如：白米）等合併包裝為美麗新世界契約而實質上未經許可而公開販售精饌公司股票。

徐品澤等人為促銷販售該類無市場價值之精饌公司股票，以「虛偽增資取得精饌公司股票」、「美化財務報表」、「宣稱公司將上市上櫃」、「精饌公司股票可直接兌換聚鼎公司股票」等詐偽方式，而使投資人錯估精饌公司股本充足、資金充裕、前景可期而高估股票市場價值並購買之。

檢方查出，銷售總契約金額為8億545萬2200元，且投資人合計業已繳納6億1446萬1636元。精饌公司就分期付款者則直接交付認股憑證；對繳清價款之投資人業已至少交付至少業已交付精饌公司股票計8669張。

台中市精饌股份有限公司前後任董事長周美麗、徐品澤，推出「美麗新世界福利契約」，以有價證券搭配宅配白米，涉嫌以「假配股，真詐賣」向投資人詐財6億餘元，台中地檢署今天依違反證券交易法等罪起訴周、徐。圖／本報資料照
台中市精饌股份有限公司前後任董事長周美麗、徐品澤，推出「美麗新世界福利契約」，以有價證券搭配宅配白米，涉嫌以「假配股，真詐賣」向投資人詐財6億餘元，台中地檢署今天依違反證券交易法等罪起訴周、徐。圖／本報資料照

檢察官 台中市 公司法

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