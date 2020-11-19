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雄女遺失日治時期照片原件 出借研究生求償1元
台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借的33張日治時期照片原件案，黃彥傑昨天深夜向雄女提出協議書，要求象徵性損害賠償1元，並捐款給打狗文史再興會社16萬5000元，未來針對校史文物的收藏和保存，建立權責規範。雄女校長林香吟今天表示，雄女素來重視文史教育，長期推動「島嶼的集體記憶」等課程，對文物保存作業會謹慎以對。
黃彥傑表示，要求1元是因為照片價值對他而言是無價，1元只是雄女應該給的交代。「歷史不能秤斤論兩的看，文物的價值在於其承載了土地的歷史與人民的記憶。」所以1元雖然小，但代表的價值卻是無比的大。
黃彥傑要求雄女捐給打狗文史再興會社16.5萬元，他說並不認識打狗文史再興會社，但這幾年看會社臉書覺得是很好的團體，所以希望有錢能幫社社做研究、收集資料等，以這筆經費好好為高雄付出。黃並要求校方要有相關的保存機制與人員，要買防潮箱、掃描機等，才不會發生這次他借了超好的照片，卻最後不見、還只能拿到30年前都不如的畫質。照片還是要繼續努力找，找到並歸還。
林香吟表示，雄女素來也很重視文史教育，長期推動類似「島嶼的集體記憶」等課程，學校並設客家文化館，108課綱也重社會科的探究與實作。她說學校對文物保存部分，已有防潮箱，因學校經費要用在學生與教學上，用到掃描機部分，會採取委外專業處理。在這件事情上，雄女也上了一課，學到寶貴的教訓。協議書的內容，校方還要討論。
黃彥傑說，協議書到周五下班前有效。在不影響雄女教學、行政下，希望也能進入學校放照片的地方找回他的照片。找不回照片的話，下周三要去高雄地方法院來提出訴訟。
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