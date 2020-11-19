聽新聞
test
0:00 / 0:00
雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告
高雄女中弄丟33張日治時期照片事件餘波盪漾，出借人台師大研究生黃彥傑今天凌晨在臉書PO文表示，個人將向雄女求償新台幣1元，最終若能找不回照片，下周三將前往高雄地方法院提告，他不會和解。
黃彥傑去年7月將一批日治時期照片借給高雄女中，要求校方掃描後原件歸還，沒想到雄女一直沒還照片，去年10月陳姓校長秘書更表示「忘記相片放在哪裡」，至本月12日校方才表明「照片被學校弄丟」。黃表示，校方人員想「私下和解」，賠償當初他購買老照片的費用，但當初他是出借照片，不是要「捐」照片，從未有「賣照片」的想法。
這次風波，雄女校長林香吟已向黃彥傑道歉，並向警方備案，請求協助追查。
黃彥傑今天凌晨再PO文，指自己希望在不影響雄女教學、行政下且在相關人員監督下，進入雄女可能疑似放照片的地方尋回照片，同時向雄女求償1元。
「照片的價值對我來說無價」，黃表示，歷史不能秤斤論兩，文物的價值在於他乘載土地的歷史與人民的記憶，1元雖然小，代表的價值卻是無比的大。
他另要求雄女須捐給打狗文史再興會社16.5萬元（以每張5千元計算），且必須使用學校自有存款或是編列預算，不得對外募款等。若最終仍找不回照片，下周三將提告，也不會和解。
黃表示，這次事件過失在雄女，校方卻無心負責，此事他不能一直退讓下去，希望這筆錢能讓雄女或是更多不對歷史重視的人學到教訓。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言