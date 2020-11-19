雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告

高雄女中弄丟33張日治時期照片事件餘波盪漾，出借人台師大研究生黃彥傑今天凌晨在臉書PO文表示，個人將向雄女求償新台幣1元，最終若能找不回照片，下周三將前往高雄地方法院提告，他不會和解。

黃彥傑去年7月將一批日治時期照片借給高雄女中，要求校方掃描後原件歸還，沒想到雄女一直沒還照片，去年10月陳姓校長秘書更表示「忘記相片放在哪裡」，至本月12日校方才表明「照片被學校弄丟」。黃表示，校方人員想「私下和解」，賠償當初他購買老照片的費用，但當初他是出借照片，不是要「捐」照片，從未有「賣照片」的想法。

這次風波，雄女校長林香吟已向黃彥傑道歉，並向警方備案，請求協助追查。

黃彥傑今天凌晨再PO文，指自己希望在不影響雄女教學、行政下且在相關人員監督下，進入雄女可能疑似放照片的地方尋回照片，同時向雄女求償1元。

「照片的價值對我來說無價」，黃表示，歷史不能秤斤論兩，文物的價值在於他乘載土地的歷史與人民的記憶，1元雖然小，代表的價值卻是無比的大。

他另要求雄女須捐給打狗文史再興會社16.5萬元（以每張5千元計算），且必須使用學校自有存款或是編列預算，不得對外募款等。若最終仍找不回照片，下周三將提告，也不會和解。