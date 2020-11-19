快訊

健保費率恐破5%！ 月薪4萬以上每月多繳58元起跳

沒春節泡泡！ 陳時中：返台過節一樣檢疫14天「我不會放的」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄女中弄丟33張日治時期照片事件餘波盪漾，出借人台師大研究生黃彥傑今天凌晨在臉書PO文表示，個人將向雄女求償新台幣1元，最終若能找不回照片，下周三將前往高雄地方法院提告，他不會和解。

黃彥傑去年7月將一批日治時期照片借給高雄女中，要求校方掃描後原件歸還，沒想到雄女一直沒還照片，去年10月陳姓校長秘書更表示「忘記相片放在哪裡」，至本月12日校方才表明「照片被學校弄丟」。黃表示，校方人員想「私下和解」，賠償當初他購買老照片的費用，但當初他是出借照片，不是要「捐」照片，從未有「賣照片」的想法。

這次風波，雄女校長林香吟已向黃彥傑道歉，並向警方備案，請求協助追查。

黃彥傑今天凌晨再PO文，指自己希望在不影響雄女教學、行政下且在相關人員監督下，進入雄女可能疑似放照片的地方尋回照片，同時向雄女求償1元。

「照片的價值對我來說無價」，黃表示，歷史不能秤斤論兩，文物的價值在於他乘載土地的歷史與人民的記憶，1元雖然小，代表的價值卻是無比的大。

他另要求雄女須捐給打狗文史再興會社16.5萬元（以每張5千元計算），且必須使用學校自有存款或是編列預算，不得對外募款等。若最終仍找不回照片，下周三將提告，也不會和解。

黃表示，這次事件過失在雄女，校方卻無心負責，此事他不能一直退讓下去，希望這筆錢能讓雄女或是更多不對歷史重視的人學到教訓。

黃姓研究生今天凌晨PO文，個人將向雄女求償1元，若再找不回照片，下周三則提告。圖／翻攝自黃彥傑臉書
黃姓研究生今天凌晨PO文，個人將向雄女求償1元，若再找不回照片，下周三則提告。圖／翻攝自黃彥傑臉書

日治時期 台師大

延伸閱讀

搞丟研究生33張老照片 雄女總動員尋找

搞丟研究生珍藏照片 雄女總動員辦公區翻箱倒櫃

雄女校長道歉丟失33張珍貴老照片 校方報案遺失

雄女搞丟33張老照片發聲明致歉 研究生怒：連報警都是我提的

相關新聞

海陸蛙人酒後情緒拆KTV還對警「鎖喉」 這下GG汰除了

隸屬在海軍陸戰隊下的兩棲偵搜大隊做為國軍偵查、滲透第一線部隊，理應相當精實、重視軍紀，沒想到本月一名該部隊的郭姓中士，與...

雄女遺失日治時期照片原件 出借研究生求償1元

台師大台史所研究生黃彥傑指控雄女丟失出借的33張日治時期照片原件案，黃彥傑昨天深夜向雄女提出協議書，要求象徵性損害賠償1...

雄女弄丟照片風波未了！台師大研究生將求償1元並提告

高雄女中弄丟33張日治時期照片事件餘波盪漾，出借人台師大研究生黃彥傑今天凌晨在臉書PO文表示，個人將向雄女求償新台幣1元...

抗爭觸社維法 法官聲請釋憲

台南市府計畫在學甲區興建動物保護教育園區，當地民眾反對激烈抗爭，警方事後認自救會長謝金雀等十一名人違反社會秩序維護法，移...

選里長當選無效 前里長怒批檢：法院認證的司法不公！

台北市萬華區菜園里前里長周世雄2018年里長選舉期間，因免費替里民進行電箱健檢，遭人指控賄選，檢方起訴，周刑事獲判無罪，...

「石木欽案」案外案 蔡清祥：10檢調人員被調查中

監察院今年9月公布公務員懲戒委員會前委員長石木欽案的調查報告之後，要求行政、司法院擴大查處「案外案」；法務部長蔡清祥今天...

詐領助理費822萬判12年半 桃園市議員邱佳亮今天發監

桃園市民進黨籍市議員邱佳亮涉貪汙治罪條例判12年6月、褫奪公權6年定讞，他今天下午準時向桃園地檢署檢察官報到發監執行，隨...

詐領助理費822萬餘元 桃園市議員邱佳亮發監

桃園市議員邱佳亮因詐領公費助理補助費等逾新台幣822萬餘元，被判刑12年6月定讞。邱佳亮今天下午準時報到，將發監至桃園監...

俄羅斯男白吃白喝手釀啤酒 詐欺起訴

俄羅斯男子安東本月初把知名迴轉壽司店當居酒屋，用手機點餐狂吃1320元，其中麒麟啤酒就喝了14罐，最後稱手機故障無法支付...

知名電商「時尚美人」吸金6千萬 負責人起訴

知名美妝電商平台「時尚美人」負責人陳逸穎被控吸金6千萬，捲款潛逃、消失無蹤，300名加盟主求助無門，控告陳詐欺，台北地檢...

影／美籍塗鴉客酒後留言「TWOMG」 遭店家提告毀損下場GG

年約30歲的美籍M姓男子日前酒後到台北市萬華區一間服飾店外，持噴漆罐在店家鐵捲門上塗鴉「TWOMG」字樣，受害店家一早開...

住院病患涉恐嚇護理師、醫師 持點滴架砸破玻璃遭訴

台北榮總呂姓住院病患，疑似要求醫師開止痛藥、不滿用藥被調整，連續3次恐嚇護理師及醫師，甚至情緒失控咆哮住院醫師，持點滴架...

熱門新聞

電器行員工林峰田成功救援女童 林：一定要接住她

台南市3歲小女童 從3樓高墜落被民眾接住

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

好幸運！ 台南市3歲小女孩墜樓被電器行師傅接住

影／畫面曝光！歹徒開贓車過彎失控壓死女騎士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。