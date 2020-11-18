回應觀察勒戒統一見解 法務部盤點收容空間

最高法院刑事大法庭今天裁定，犯毒品危害防制條例第10條之罪，只要距最近一次犯罪經觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放已逾3年，即應令觀察勒戒。法務部晚間說，已盤點收容空間、醫療資源，以利檢察官辦理執行業務。

法務部還說，雖然大法庭裁定改變過去實務見解，但法務部尊重最高法院大法庭統一法律見解的權限。

法務部指出，為落實檢察機關處理此類案件的一致性，已就觀察勒戒案件的執行妥適規劃提早因應作為，除先後於本月10日、17日邀集檢察、矯正機關研商相關事宜，並盤點勒戒處所收容空間及醫療資源外，也督促台灣高等檢察署及所屬各檢察分署依訴訟轄區妥適協調地檢署與勒戒處所以利執行，要求成立檢察、矯正機關的聯繫平台，適時協調執行作為。

法務部表示，將會持續督導相關機關貫徹各項應處作為，維護法律適用的安定性及確保被告人權。

【中央社台北18日電】

最高法院刑事大法庭今天統一觀察勒戒見解，近3600件積案可望獲解套。法務部晚間表示尊重，將持續督導檢方、勒戒處所，以維護法律適用的安定性及確保被告權益。

法務部新聞稿指出，為落實檢察機關處理此類案件的一致性，法務部就相關毒品案件觀察勒戒的執行，已妥適規劃提早因應作為，先後已於11月10日、17日邀集檢察、矯正等機關研商相關事宜，並盤點勒戒處所收容空間及醫療資源。

另督促台灣高等檢察署及所屬各檢察分署依其訴訟轄區，妥適協調地檢署與勒戒處所以利執行，且成立本法務部與檢察、矯正機關的聯繫平台，適時協調相關機關執行作為。

法務部將會持續督導相關機關貫徹各項應處作為，以維護法律適用的安定性及確保被告權益。

最高法院刑事大法庭今天統一見解，認為再犯施用第一、二級毒品者，只要距最近1次觀察勒戒執行完畢釋放已超過3年，無論其間有無吸毒遭起訴判刑，檢察官仍應聲請觀察勒戒。

毒品危害防制條例第20條第3項規定，觀察、勒戒或強制戒治執行完畢釋放後，3年後再犯施用第一、二級毒品罪者，適用觀察、勒戒規定。

由於此規定的再犯期間由「5年」改為「3年」，並於今年7月施行後，法院對於「3年後再犯」，是否不論其間另犯施用第一、二級毒品罪而遭起訴、判刑、執行均適用觀察、勒戒或強制戒治有不同意見，造成檢察機關難以遵循。

最高檢察署檢察官在本案大法庭辯論時即指出，因為法律見解不一，造成至少1785案的觀察勒戒未執行，1792案有罪判決未執行，隨著大法庭統一見解今天出爐，近3600件積案可望獲得解套。