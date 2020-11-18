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評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

選里長當選無效 前里長怒批檢：法院認證的司法不公！

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

台北市萬華區菜園里前里長周世雄2018年里長選舉期間，因免費替里民進行電箱健檢，遭人指控賄選，檢方起訴，周刑事獲判無罪，民事卻被判當選無效；周怒批北檢郭姓檢察官，明知有證人證詞反覆，且許多候選人為民眾免費義診、法律諮詢都沒事，仍硬要起訴他，連高院刑事法官都質疑，「簡直是法院認證的司法不公！」

無黨籍周世雄2018年參選菜園里第13屆里長選舉期間，以自己購買的紅外線檢測儀，免費幫3名民眾到住處健檢電箱，事後以1838票當選，遭競選對手提出當選無效之訴。

檢方調查，接受電箱健檢馬姓婦人指稱，周世雄當時拿著檢測儀到她家服務，不斷向她拜票；另名吳姓婦人稱，接受服務時感覺周「有心要做里長」，周行為足涉賄選。

周所謂「健檢」服務在一般水電行行情價值300至500元，提供這項服務足以動搖選民投票意向，算是賄選，依違反選罷法起訴；台北地院審理後認定周的服務不值市價500元，一審判周無罪。

檢方上訴，高院今年9月駁回上訴確定。高院判決書中提到，立委羅致政為尋求連任，競選期間舉辦螢光夜跑，提供免費寵物健檢；台北市議員徐立信為競選立委，於選區提供免費法律諮詢；鄭朝方為參選立委，於選區舉辦公益義剪電音派對；台南市議員參選人鄭佳欣也在選舉期間與理髮業者合作舉辦義剪活動。

上述選舉相關公益活動，依照國民法律感情及生活經驗，都可認定未逾越社會相當性，也不足以影響或動搖投票意向，檢察官「獨厚」周世雄，恐有違平等及比例原則。

刑事方面獲判無罪，民事仍判周當選無效。周世雄今天受訪時說，刑事訴訟獲判無罪，民事庭法官卻採信有爭議證據，判他當選無效，深感心寒。

周世雄說，他拿自己買的紅外線檢測儀進行電箱檢測後，只要溫度超過50度，可能有電線負載過高、過熱情形，就會建議民眾自行請水電師傅來處理，這樣的電箱健檢服務，對台電和一般水電行來說，本就是免費服務，「誰會拿原本就免費的事情去買票？」

他說，民眾有需求就會提供服務，他選舉期間共為3名民眾健檢電箱，其中一人還是其他里的里民，「我幹嘛跟其他里里民買票？」

周世雄怒批時任台北地檢署郭姓檢察官，不但非要起訴他，一審判決無罪後也硬要上訴，被高院刑事法官都打臉，「簡直是法院認證的司法不公」，懷疑當時根本就是為了生出查賄績效才「惡搞」。

周世雄今天受訪時表示對判決深感心寒。記者李隆揆／攝影
周世雄今天受訪時表示對判決深感心寒。記者李隆揆／攝影
周世雄競選期間關於電箱健檢服務的文宣。記者李隆揆／攝影
周世雄競選期間關於電箱健檢服務的文宣。記者李隆揆／攝影

健檢 當選無效

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