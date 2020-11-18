「石木欽案」案外案 蔡清祥：10檢調人員被調查中

監察院今年9月公布公務員懲戒委員會前委員長石木欽案的調查報告之後，要求行政、司法院擴大查處「案外案」；法務部長蔡清祥今天說，目前涉及「石木欽案」的對象與法務部有關的檢、調人員約有10人，他還沒有接到報告，不知道詳細名單。

蔡清祥說，監察院報告所指前監察委員方萬富相關調查程序，目前由法務部政風小組、台灣高檢署政風人員調查中；他說，方萬富涉及購買佳和實業董事長翁茂鍾經營的怡安公司未上市股票，是在方於檢察長任內的行為。