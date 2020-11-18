詐領助理費822萬判12年半 桃園市議員邱佳亮今天發監

桃園市民進黨籍市議員邱佳亮涉貪汙治罪條例判12年6月、褫奪公權6年定讞，他今天下午準時向桃園地檢署檢察官報到發監執行，隨後發監押送桃園監獄執行，邱佳亮表示，他尊重司法，最高法院已經定讞多說無益，他會請律師研擬是否非常上訴機會。

邱佳亮曾任新屋鄉民代表、1屆縣議員，桃園市升格後連任第1與第2屆市議員，也是新屋區唯1席市議員，問政與服務認真，他因涉2011年至2017年間利用人頭助理詐領市議會補助費、出國考察費、出席費等公費822餘萬元，被依貪汙治罪條例判12年6月、併科120萬元罰金，褫奪公權6年定讞。

他原定前天報到發監執行，臨時主張舊疾復發、就醫檢查，檢方准予延後2天執行，他今天下午準時依規定報到發監執行，他發監前透過臉書PO文說，邱佳亮服務處助理將在原址會持續認真為鄉親做選民服務及代書相關業務，感恩鄉親10餘年來的支持、照顧。