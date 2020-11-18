詐領助理費822萬餘元 桃園市議員邱佳亮發監

前桃園市民進黨籍議員邱佳亮（見圖）被依貪汙治罪條例判刑12年6月，今天發監執行。圖／桃園市議會提供 桃園市議員邱佳亮因詐領公費助理補助費等逾新台幣822萬餘元，被判刑12年6月定讞。邱佳亮今天下午準時報到，將發監至桃園監獄，他表示司法不公，將與律師研擬非常上訴。

邱佳亮原訂16日入監執行，但他以身體有舊疾為由聲請延緩入監執行，檢方考量後准予他報到發監時間延後2天，定在今天下午報到發監執行。

邱佳亮今天下午2時45分抵達桃園地檢署，獨自一人並無家人陪同，面對媒體詢問，他表示認為司法不公，將與律師研擬可否提出非常上訴，隨後還與現場一名記者借手機打給家人交代事務；邱佳亮在下午3時準時報到，將先行發監至桃園監獄。

邱佳亮14日也在臉書（Facebook）上發文表示，服務處將由助理等人在原址持續做選民服務及代書相關業務，並感謝鄉親10餘年來的支持及照顧。

桃園市議會秘書長孫惠生表示，邱佳亮案件定讞後，依據公職人員選舉罷免法規定，將由「落選頭」陳睿生遞補，市議會將在收到公文後10天內辦理宣誓就職儀式。

邱佳亮詐領公費助理補助費等逾822萬元，一審被地方法院判刑12年6月，併科罰金新台幣120萬元，褫奪公權6年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理認為上訴無理由，去年駁回上訴，維持一審的罪刑；最高法院11日駁回上訴，全案定讞。