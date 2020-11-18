快訊

獨／中天關台NCC點名公廣新聞進駐 華視：試積極爭取

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐領助理費822萬餘元 桃園市議員邱佳亮發監

中央社 / 桃園18日電

前桃園市民進黨籍議員邱佳亮（見圖）被依貪汙治罪條例判刑12年6月，今天發監執行。圖／桃園市議會提供
前桃園市民進黨籍議員邱佳亮（見圖）被依貪汙治罪條例判刑12年6月，今天發監執行。圖／桃園市議會提供
桃園市議員邱佳亮因詐領公費助理補助費等逾新台幣822萬餘元，被判刑12年6月定讞。邱佳亮今天下午準時報到，將發監至桃園監獄，他表示司法不公，將與律師研擬非常上訴。

邱佳亮原訂16日入監執行，但他以身體有舊疾為由聲請延緩入監執行，檢方考量後准予他報到發監時間延後2天，定在今天下午報到發監執行。

邱佳亮今天下午2時45分抵達桃園地檢署，獨自一人並無家人陪同，面對媒體詢問，他表示認為司法不公，將與律師研擬可否提出非常上訴，隨後還與現場一名記者借手機打給家人交代事務；邱佳亮在下午3時準時報到，將先行發監至桃園監獄。

邱佳亮14日也在臉書（Facebook）上發文表示，服務處將由助理等人在原址持續做選民服務及代書相關業務，並感謝鄉親10餘年來的支持及照顧。

桃園市議會秘書長孫惠生表示，邱佳亮案件定讞後，依據公職人員選舉罷免法規定，將由「落選頭」陳睿生遞補，市議會將在收到公文後10天內辦理宣誓就職儀式。

邱佳亮詐領公費助理補助費等逾822萬元，一審被地方法院判刑12年6月，併科罰金新台幣120萬元，褫奪公權6年；案經上訴，二審由台灣高等法院審理認為上訴無理由，去年駁回上訴，維持一審的罪刑；最高法院11日駁回上訴，全案定讞。

司法 監獄 律師

延伸閱讀

桃園5社宅將建250坪微型運動中心 可健身還有飛輪教室

「工人作家」針灸治青光眼出事 求償311萬二審再敗訴

外籍生座談人身安全 桃警長：全面查監視器照明

桃園各戶政事務所引進科技輔助 在家可看等待人數很方便

相關新聞

陳慶男拒認詐兆豐1億4千萬 出庭「我頭很暈」吞藥丸

慶富公司遭控標得海巡署28艘巡防救難艇購建案，涉以假發票等向兆豐銀行詐貸1億4475萬多元，也是集團總裁陳慶男被起訴的第...

可惡！副教授誘騙兒童傳裸照 南投地檢求處10年重刑

北部某大學陳姓副教授涉嫌在臉書虛構身分，化名女子「林婷」等身分誘騙兒童及國中男女學生，自拍裸照讓他欣賞收藏，一名女童家長...

詐領助理費822萬判12年半 桃園市議員邱佳亮今天發監

桃園市民進黨籍市議員邱佳亮涉貪汙治罪條例判12年6月、褫奪公權6年定讞，他今天下午準時向桃園地檢署檢察官報到發監執行，隨...

詐領助理費822萬餘元 桃園市議員邱佳亮發監

桃園市議員邱佳亮因詐領公費助理補助費等逾新台幣822萬餘元，被判刑12年6月定讞。邱佳亮今天下午準時報到，將發監至桃園監...

俄羅斯男白吃白喝手釀啤酒 詐欺起訴

俄羅斯男子安東本月初把知名迴轉壽司店當居酒屋，用手機點餐狂吃1320元，其中麒麟啤酒就喝了14罐，最後稱手機故障無法支付...

知名電商「時尚美人」吸金6千萬 負責人起訴

知名美妝電商平台「時尚美人」負責人陳逸穎被控吸金6千萬，捲款潛逃、消失無蹤，300名加盟主求助無門，控告陳詐欺，台北地檢...

影／美籍塗鴉客酒後留言「TWOMG」 遭店家提告毀損下場GG

年約30歲的美籍M姓男子日前酒後到台北市萬華區一間服飾店外，持噴漆罐在店家鐵捲門上塗鴉「TWOMG」字樣，受害店家一早開...

住院病患涉恐嚇護理師、醫師 持點滴架砸破玻璃遭訴

台北榮總呂姓住院病患，疑似要求醫師開止痛藥、不滿用藥被調整，連續3次恐嚇護理師及醫師，甚至情緒失控咆哮住院醫師，持點滴架...

幼童搶玩「搖搖馬」絆倒手骨折 幼兒園逆轉免賠確定！

一名就讀再興幼兒園的6歲學童4年前被搶著玩搖搖馬的同學絆倒，導致手臂骨折，家長認為校方也有疏失，向同學父母、再興中學、園...

女大學生同情借錢反遭恐嚇 警急拘提44歲男子到案

台南藝術大學劉姓女研究生，今年10月間在學校附近被李姓男子攔下 ，稱車輛故障需要1500元修車，女大學生同情借錢後，李嫌...

「工人作家」針灸治青光眼出事 求償311萬二審再敗訴

前國策顧問、「工人作家」楊青矗2012年到明師中醫診所針灸治療青光眼，指控醫師滅菌消毒、施針不當，導致細菌進入腦部，手術...

國家隊進大陸口罩冒充MIT 負責人遭訴沒收千萬不法所得

彰化縣豪品公司涉嫌進口中國大陸製的口罩，偽標成MIT醫療用口罩賣給台灣通路商及網路商等，自今年6月起共販出490多萬片口罩，獲利金額高達2556萬元，彰化地檢署今天依加重詐欺取財罪等起訴呂姓負責人，並向法院聲請沒收1914萬元不法所得。

熱門新聞

熊貓外送員倒地重傷不治 原以為公車肇事調監視器逆轉

台中西屯貨車撞4機車 一女騎士遭壓當場身亡兩傷者送醫

台南市3歲小女孩從3樓高墜落被民眾接住

34歲女拔20顆牙後死亡 解剖初判「右肺吸入性肺炎」

影／台中高鐵特區建案工地火警 2移工失聯搜救中

泰山傳死亡車禍 熊貓外送員擦撞公車傷重不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。