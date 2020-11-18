知名電商「時尚美人」吸金6千萬 負責人起訴

知名美妝電商平台「時尚美人」負責人陳逸穎被控吸金6千萬，捲款潛逃、消失無蹤，300名加盟主求助無門，控告陳詐欺，台北地檢署去年月將陳通緝到案，檢方今天依違反銀行法、詐欺等將陳起訴。

「時尚美人」購物商城創立於2006年，平台商品包含彩妝、精品等生活用品，商品號稱有數十萬項，不料2019年10月卻驚爆惡性倒閉，，陳逸穎在倒閉前，一度宣布進軍大陸，積極尋求商業加盟，號稱加盟主僅需要支付管理費、業績抽成等費用，即可在平台販售自家商品，藉此吸引投資人掏錢加盟。

檢方調查，陳逸穎吸金手段當中，有個「金鑽方案」，投入加盟金，每3個月獲利6000元，不論簽多久約，將保證獲利達12%，當中至少300名加盟主各投資20萬元、共計6000萬元。

由於公司帳務全數遭到陳逸穎掏空，甚至連內部員工都拿不到薪水，因此加盟主懷疑，陳逸穎根本就是預謀犯案，憤而提告詐欺、背信、違反銀行法等罪。

陳逸穎於逃亡前與前妻辦離婚，由於他前妻也是公司監察人，檢方另案偵辦。