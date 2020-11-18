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影／美籍塗鴉客酒後留言「TWOMG」 遭店家提告毀損下場GG

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

年約30歲的美籍M姓男子日前酒後到台北市萬華區一間服飾店外，持噴漆罐在店家鐵捲門上塗鴉「TWOMG」字樣，受害店家一早開門發現家門被人塗鴉，氣得報警處理，警方事後循線將M男通知到案，他坦承酒後塗鴉，對店家深感抱歉，警方詢後通知環保局到場開單舉發，並依毀損罪嫌將M男送辦。

警方表示，M男11月15日凌晨4時許行經西園路二段一間服飾店時，持噴漆罐朝店家鐵捲門塗鴉「TWOMG」字樣，受害店家當天上午發現後，向轄區大理街派出所報案，並提告毀損罪。

警方事後調閱監視器畫面，鎖定M男身分，11月18日上午將其通知到案。M男起初否認犯案，但一見警方調閱的監視器畫面，拍下自己塗鴉全過程，便改口坦承自己就是塗鴉客，只是當天真的喝太醉，「完全不記得自己做了什麼事」，警詢後通知環保局人員到場開單舉發，限期改善，另依涉毀損罪嫌將M男送辦。

類似塗鴉案件時常發生，今年5月，西門町商圈多處民宅大門遭人噴漆塗鴉，警方將27歲陳姓男子通知到案，他只承認自己酒後犯下其中一件塗鴉案，其餘案件一概否認。

10月19日晚上，28歲呂姓男子與友人餐敘後，行經萬華區一間商旅外，因認為商旅鐵門「有點單調」，遂持噴漆罐塗鴉，事後也遭環保局依法開罰。

依據廢棄物清理法規定，污染地面、池塘、水溝、牆壁、樑柱、電桿、樹木、道路、橋樑或其他土地定著物，可處1200至6000罰緩，並要求行為人限期改善，期限內未改善者，將按日連續處罰。

警方表示，任意塗鴉影響市容，台北市設有合法塗鴉場所，分別為松山區迎風及觀山河濱公園、中山區美堤河濱公園、南港區成美左岸河濱公園、文山區溪洲及景美河濱公園、內湖成美右岸河濱公園，皆每4個月定期進行漆除，民眾若有塗鴉需求，應至合法塗鴉區發揮長才。

警方詢後通知環保局到場開單舉發，並依毀損罪嫌將M男送辦。記者李隆揆／翻攝
警方詢後通知環保局到場開單舉發，並依毀損罪嫌將M男送辦。記者李隆揆／翻攝
M男11月15日凌晨4時許行經西園路二段一間服飾店時，持噴漆罐朝店家鐵捲門塗鴉「TWOMG」字樣記者李隆揆／翻攝
M男11月15日凌晨4時許行經西園路二段一間服飾店時，持噴漆罐朝店家鐵捲門塗鴉「TWOMG」字樣記者李隆揆／翻攝
警方詢後通知環保局到場開單舉發，並依毀損罪嫌將M男送辦。記者李隆揆／翻攝
警方詢後通知環保局到場開單舉發，並依毀損罪嫌將M男送辦。記者李隆揆／翻攝

監視器 北市 西門町

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